Apple publie des correctifs pour les bogues affectant les widgets et Apple Music sur iPhone 13

C’est le jour du lancement de l’iPhone 13 et de l’iPad mini 6 et certains des premiers utilisateurs rencontrent une poignée de bugs mineurs avec leurs appareils. Plus tôt dans la journée, . a signalé que certains utilisateurs d’iPhone 13 ne pouvaient pas utiliser la fonction populaire Apple Watch Unlock. Apple a également publié deux documents d’assistance détaillant les problèmes liés aux widgets Apple Music et Home Screen sur les nouveaux appareils.

Tout d’abord, Apple dit avoir découvert “un problème où les widgets peuvent revenir à leurs paramètres par défaut après avoir restauré votre iPhone ou iPad à partir d’une sauvegarde”. Le problème affecte un « nombre limité » des appareils suivants, selon Apple :

iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPad (9e génération) iPad mini (6e génération)

Malheureusement, il semble que si vos widgets sont réinitialisés après la restauration de votre nouvel iPhone ou iPad à partir d’une sauvegarde iCloud, il n’y a aucun moyen de résoudre automatiquement le problème.

Au lieu de cela, pour résoudre ce problème, Apple conseille aux utilisateurs de personnaliser leurs paramètres de widget manuellement. Pour faire ça:

Touchez et maintenez un widget pour ouvrir le menu des actions rapides. Appuyez sur Modifier [widget name]. Apportez vos modifications, puis appuyez à l’extérieur du widget pour quitter.

Bogues Apple Musique

Dans un deuxième document d’assistance publié du jour au lendemain, Apple indique que certains utilisateurs d’iPhone 13, d’iPad 9 et d’iPad mini ne peuvent pas accéder à Apple Music s’ils restaurent leurs appareils à partir d’une sauvegarde iCloud. Apple dit que ces utilisateurs “pourraient ne pas être en mesure d’accéder au catalogue Apple Music, aux paramètres Apple Music ou à utiliser la bibliothèque de synchronisation sur votre nouvel appareil”.

Apple a publié une mise à jour du premier jour pour la gamme iPad 9, iPad mini et iPhone 13 afin de résoudre ce problème.

Allez dans Paramètres > Général. Appuyez sur Mise à jour du logiciel. Appuyez sur Installer maintenant. Attendez la fin de la mise à jour.

Avez-vous déjà reçu votre nouvel iPhone 13 ou iPad ? Avez-vous rencontré des bugs ou des problèmes lors de l’installation ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

