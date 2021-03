Apple publie des mises à jour Pages, Numbers et Keynote avec des commandes d’édition précises, un navigateur multimédia mis à jour, etc.

Apple a publié aujourd’hui les dernières versions de sa suite de productivité iWork avec un atterrissage 11.0 pour les applications Pages, Numbers et Keynote pour iOS et Mac. La nouvelle fonctionnalité iOS builds prend en charge des commandes d’édition précises, des claviers à l’écran, la possibilité d’ouvrir toujours les documents en mode d’édition, etc. Pendant ce temps, les nouvelles versions de Mac incluent un nouveau navigateur multimédia, une nouvelle fonctionnalité AppleScript, etc.

La version 11 pour Pages, Numbers et Keynote pour iOS et Mac devrait être disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs de l’App Store.

Voici les nouveautés de chaque version iOS:

Pages 11.0:

Commandes d’édition précises dans l’inspecteur d’arrangement pour ajuster l’apparence et le placement des objets Claviers à l’écran pour saisir des valeurs exactes pour la taille du texte, l’espacement, la taille du tableau, etc. Possibilité d’ajouter ou de supprimer des objets ou des cellules de tableau d’une sélection en appuyant ou en faisant glisser dessus Paramètre pour toujours ouvrir les documents en mode édition Possibilité d’ajouter des liens de numéro de téléphone aux cellules de tableau, aux objets texte et aux formes

Nombres 11.0:

Commandes d’édition précises dans l’inspecteur d’arrangement pour ajuster l’apparence et le placement des objets Claviers à l’écran pour saisir des valeurs exactes pour la taille du texte, l’espacement, la taille du tableau, etc. Possibilité d’ajouter ou de supprimer des objets ou des cellules de tableau d’une sélection en appuyant ou en faisant glisser dessus Paramètre pour toujours ouvrir les feuilles de calcul en mode édition Possibilité d’ajouter des liens de numéro de téléphone aux cellules du tableau, aux objets texte et aux formes Option pour exclure la feuille de calcul récapitulative lors de l’exportation de votre feuille de calcul vers Microsoft Excel

Keynote 11.0:

Commandes d’édition précises dans l’inspecteur d’arrangement pour ajuster l’apparence et le placement des objets Claviers à l’écran pour saisir des valeurs exactes pour la taille du texte, l’espacement, la taille du tableau, etc. Possibilité d’ajouter ou de supprimer des objets ou des cellules de tableau d’une sélection en appuyant ou en faisant glisser dessus Paramètre pour toujours ouvrir les présentations en mode édition Possibilité d’ajouter des liens de numéros de téléphone aux cellules de tableau, aux objets texte et aux formes

Et voici les nouveautés des versions Mac:

Pages 11.0 pour Mac:

Le navigateur multimédia mis à jour offre des options de recherche améliorées et de nouvelles catégories de contenu telles que Récents, Portraits et Live Photos Possibilité d’ajouter des liens de numéro de téléphone vers des cellules de tableau, des objets texte et des formes Fonctionnalité AppleScript pour modifier un mot de passe de document ou ouvrir des documents protégés par mot de passe

Numbers 11.0 pour Mac:

Le navigateur multimédia mis à jour offre des options de recherche améliorées et de nouvelles catégories de contenu telles que Récents, Portraits et Live Photos Possibilité d’ajouter des liens de numéro de téléphone vers des cellules de tableau, des objets texte et des formes Fonctionnalité AppleScript pour modifier un mot de passe de feuille de calcul ou ouvrir des feuilles de calcul protégées par mot de passe

Keynote 11.0 pour Mac:

Affichez les notes de l’animateur, la diapositive actuelle et la diapositive suivante dans une fenêtre distincte tout en présentant des images miniatures dans la fenêtre d’ordre de création facilitant la modification de séquences complexes Le navigateur multimédia mis à jour offre des options de recherche améliorées et de nouvelles catégories de contenu telles que Récents, Portraits et Live Photos Possibilité d’ajouter des liens de numéro de téléphone aux cellules de tableau, aux objets texte et aux formes Fonctionnalité AppleScript pour modifier un mot de passe de présentation ou ouvrir des présentations protégées par mot de passe

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: