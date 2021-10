Apple publie désormais des mises à jour de synchronisation d’appareils iOS via une mise à jour logicielle dans macOS

À la fin du mois dernier, Apple a publié une mise à jour logicielle autonome inhabituelle pour les Mac exécutant macOS Big Sur appelée « Device Support Update », qui, selon lui, visait à « assurer une mise à jour et une restauration appropriées pour les appareils iOS et iPadOS avec Mac ».



Bien qu’aucun autre détail n’ait été fourni, il a été supposé que la mise à jour ajoutait la prise en charge des appareils récemment sortis, y compris les modèles iPhone 13, le nouvel iPad mini et l’iPad de neuvième génération. Pourtant, la mise à jour était la première du genre à passer par Préférences Système -> Mise à jour de logiciels, ce qui a rendu certains utilisateurs curieux à ce sujet.

Habituellement, lorsque vous connectez un iPhone, un ‌iPad‌ ou un iPod touch à un Mac, une boîte de dialogue apparaît à partir d’une application appelée MobileDeviceUpdater qui dit « Une mise à jour logicielle est requise pour se connecter » à votre appareil iOS. Cela se produit normalement lorsque l’appareil a été mis à jour indépendamment avec une version plus récente d’iOS ou d’iPadOS que le Mac ne reconnaît pas, indiquant que le téléchargement est requis pour que votre Mac communique avec l’appareil.

Il semble qu’Apple ait maintenant choisi de réduire la dépendance à l’égard de MobileDeviceUpdater en livrant automatiquement ces téléchargements lorsqu’ils sont prêts via Software Update, afin que les utilisateurs n’aient plus à attendre de brancher un appareil iOS pour obtenir ce qui est maintenant appelé un « Mise à jour de la prise en charge de l’appareil. » Le changement est probablement un effort pour réduire la fréquence d’apparition de la boîte de dialogue MobileDeviceUpdater lors de la connexion d’un appareil, ce qui peut sembler à certains utilisateurs une sorte de logiciel malveillant.



Le changement a été utilement confirmé par Adam Engst de Tidbits, qui s’est assis sur la mystérieuse mise à jour du support des appareils pendant une semaine ou deux pour vérifier de quoi il s’agissait.

J’ai eu cette chance aujourd’hui lorsque j’ai branché mon iPad Pro et obtenu la boîte de dialogue habituelle de MobileDeviceUpdater. Je me suis assuré que la mise à jour logicielle m’offrait toujours la mise à jour de la prise en charge des appareils, puis j’ai autorisé la boîte de dialogue MobileDeviceUpdater à mettre à jour mon Mac. Après la fermeture et la réouverture de Software Update, l’option Device Support Update a disparu, confirmant qu’elles sont identiques.