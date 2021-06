Apple publie iOS 12.5.4 pour les iPhones plus anciens avec des “mises à jour de sécurité importantes”

in

Apple déploie aujourd’hui iOS 12.5.4 sur les anciens appareils iPhone et iPad. Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité et est recommandée pour tous les utilisateurs, selon Apple. La mise à jour corrige un trio de vulnérabilités affectant la corruption de la mémoire et WebKit.

La mise à jour est disponible pour l’iPad Air, l’iPad mini 2 et l’iPad mini 3, ainsi que pour l’iPod touch 6e génération, l’iPhone 5s, l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus. Tous ces appareils ont été supprimés du support avec iOS 13, mais Apple a continué à les mettre à jour avec des correctifs de sécurité importants depuis lors. Apple avait précédemment déployé iOS 12.5.3 en mai avec des correctifs de sécurité pour les vulnérabilités WebKit.

« Cette mise à jour fournit des mises à jour de sécurité importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs », déclare Apple dans les notes de publication de la mise à jour iOS 12.5.4 d’aujourd’hui. Le numéro de build pour la mise à jour d’aujourd’hui est 16H50.

Apple demande aux utilisateurs de visiter sa page Web de mises à jour de sécurité pour en savoir plus sur les nouveautés d’iOS 12.5.4, où il explique :

Sécurité

Disponible pour : iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 et iPod touch (6e génération) Impact : le traitement d’un certificat conçu de manière malveillante peut entraîner l’exécution de code arbitraire Description : un problème de corruption de mémoire dans le décodeur ASN.1 a été adressée en supprimant le code vulnérable. CVE-2021-30737 : xérubin

WebKit

Disponible pour : iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 et iPod touch (6e génération) Impact : le traitement de contenu Web malveillant peut entraîner l’exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité. Description : un problème de corruption de la mémoire a été résolu grâce à une meilleure gestion de l’état. CVE-2021-30761 : un chercheur anonyme

WebKit

Disponible pour : iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 et iPod touch (6e génération) Impact : le traitement de contenu Web malveillant peut entraîner l’exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité. Description : un problème d’utilisation après la gratuité a été résolu avec une meilleure gestion de la mémoire. CVE-2021-30762 : un chercheur anonyme

Nous ne manquerons pas de mettre à jour si nous en apprenons davantage sur le contenu et les modifications d’iOS 12.5.4. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous remarquez des changements sur ces anciens appareils. Vous pouvez mettre à jour en allant dans Paramètres, puis en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :