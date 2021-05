Apple publie iOS 14.6 et iPadOS 14.6 beta 2 aux développeurs [U]

Après la sortie publique d’iOS 14.5 lundi, Apple poursuit les tests bêta d’iOS 14.6 et d’iPadOS 14.6. La société déploie actuellement la deuxième version bêta de ces mises à jour aux développeurs, un peu plus d’une semaine après la sortie de la version bêta 1 pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique.

Mettre à jour: iOS 14.6 bêta 2 est également en cours de déploiement pour les utilisateurs bêta publics.

La nouvelle version d’aujourd’hui de l’iOS 14.6 bêta 2 est disponible pour les développeurs via une mise à jour en direct dans l’application Paramètres. Comme d’habitude, si la mise à jour n’apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, continuez à vérifier, car cela prend parfois quelques minutes pour être déployé auprès de tous les développeurs enregistrés. Le numéro de version de la version d’aujourd’hui est 18F5055b.

Apple déploie également la deuxième version bêta de tvOS 14.6 et du logiciel HomePod 14.6 sur Apple TV et HomePod. Apple a également publié la deuxième version bêta de watchOS 7.5 aux développeurs.

Jusqu’à présent, iOS 14.6 ne présente pas beaucoup de changements. En fait, le seul changement que nous avons remarqué jusqu’à présent est qu’iOS 14.6 permet aux utilisateurs bêta d’installer plus facilement la version RC et d’ignorer les autres mises à jour bêta disponibles.

Vous pouvez désormais mettre à jour directement votre appareil iOS ou iPadOS vers la dernière version Release Candidate sans supprimer le profil bêta. Après la mise à jour vers la version Release Candidate, vous pouvez choisir de passer à la prochaine version bêta disponible ou de désinstaller le profil pour supprimer votre appareil du programme bêta.

Il est également probable qu’iOS 14.6 inclue de nouvelles fonctionnalités dans l’application Apple Podcasts pour la prochaine plate-forme d’abonnements Apple Podcasts, qui sera lancée en mai.

