Apple publie iOS 14.6 RC aux développeurs, voici les notes de version complètes

La version Release Candidate d’iOS 14.6 est désormais disponible pour les développeurs. Apple a également publié les notes de version complètes de la mise à jour, y compris de nouveaux détails sur les nouveaux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Retrouvez les notes de version complètes ci-dessous.

Pour rappel, Apple s’est éloigné de la dénomination de maître d’or précédemment utilisée pour les versions bêta presque finales. Au lieu de cela, à l’avenir, la société utilisera le terme «Release Candidate», ou RC, pour faire référence à une version bêta presque finale. Cela suggère que iOS 14.6 sera diffusé au grand public dès la semaine prochaine.

Le numéro de version de l’iOS 14.6 RC d’aujourd’hui est 18F71. Voici les notes de version complètes pour iOS 14.6:

Famille de cartes Apple

La carte Apple peut être partagée avec jusqu’à cinq personnes, y compris toute personne de 13 ans ou plus dans votre groupe de partage familial. La famille Apple Card ajoute une prise en charge aux familles pour suivre les dépenses, gérer les dépenses avec des limites et des contrôles facultatifs, et créer du crédit ensemble

Podcasts

Prise en charge des abonnements pour les chaînes et les émissions individuelles

AirTag et Find My

Option de mode perdu pour ajouter une adresse e-mail au lieu d’un numéro de téléphone pour les accessoires AirTag et Localiser mes accessoires réseau AirTag affichera le numéro de téléphone partiellement masqué du propriétaire lorsqu’il est mis en contact avec un appareil compatible NFC

Accessibilité

Les utilisateurs de la commande vocale peuvent déverrouiller leur iPhone pour la première fois après un redémarrage en utilisant uniquement leur voix

Cette version corrige également les problèmes suivants:

Le déverrouillage avec l’Apple Watch peut ne pas fonctionner après l’utilisation de Verrouiller l’iPhone sur l’Apple Watch Les rappels peuvent apparaître sous forme de lignes vides Les extensions de blocage d’appels peuvent ne pas apparaître dans Paramètres Les appareils Bluetooth peuvent parfois se déconnecter ou envoyer du son à un appareil différent pendant un appel actif. Commencez

iOS 14.6 RC est disponible pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique via une mise à jour en direct dans l’application Paramètres. Comme d’habitude, si la mise à jour n’apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, continuez à vérifier car cela prend parfois quelques minutes pour être déployé auprès de tous les développeurs enregistrés.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: