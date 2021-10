Apple publie iOS 14.8.1 et iPadOS 14.8.1 avec des mises à jour de sécurité

Apple a publié aujourd’hui iOS et iPadOS 14.8.1, des mises à jour mineures des systèmes d’exploitation iOS et iPadOS 14. iOS et iPadOS 14.8.1 arrivent plus d’un mois après la sortie d’iOS et iPadOS 14.8, une autre mise à jour du correctif de sécurité.



Les mises à jour iOS et iPadOS 14.8.1 peuvent être téléchargées gratuitement et le logiciel est disponible sur tous les appareils éligibles en direct dans l’application Paramètres. Pour accéder au nouveau logiciel, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

iOS et iPadOS 14.8.1 introduisent plusieurs mises à jour de sécurité et le logiciel est recommandé pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad qui continuent à exécuter iOS 14. Selon le document de support de sécurité d’Apple, la mise à jour corrige un certain nombre de vulnérabilités avec Sidecar, WebKit, Voice Control , la barre d’état, etc.

La plupart de ces vulnérabilités ne semblent pas avoir été utilisées dans la nature, et Apple affirme qu’un seul IOMobileFrameBuffer peut avoir été activement exploité. Ce problème pourrait permettre à une application d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau.

Apple a rendu la mise à niveau vers iOS 15 facultative et a permis aux utilisateurs de rester sur iOS 14 s’ils le souhaitent. En conséquence, Apple continue de publier des mises à jour iOS 14, mais ces mises à jour seront axées sur les correctifs de sécurité et n’introduiront pas de nouvelles fonctionnalités. Les nouvelles fonctionnalités seront limitées aux mises à jour de ‌iOS 15‌, la dernière version d’iOS.

