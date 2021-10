Apple publie iOS 15.0.1 avec le correctif ‘Apple Watch Unlock’ sur iPhone 13 et plus

Une semaine après la sortie de l’iPhone 13 et de l’iOS 15, Apple déploie une mise à jour de correction de bogues avec quelques améliorations notables. iOS 15.0.1 et iPadOS 15.0.1 sont maintenant déployés avec un correctif pour « Déverrouiller avec Apple Watch » et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour les notes de version complètes.

Voici ce que Apple dit être corrigé dans la version d’aujourd’hui d’iOS 15.0.1 :

Déverrouiller l’iPhone avec Apple Watch peut ne pas fonctionner sur les modèles d’iPhone 13 L’application Paramètres peut afficher de manière incorrecte une alerte indiquant que le stockage est plein Les méditations audio peuvent démarrer de manière inattendue une séance d’entraînement sur Apple Watch pour certains abonnés Fitness+

Le correctif le plus notable ici concerne le bogue Déverrouiller avec Apple Watch. Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, Apple a reconnu ce problème dans un document d’assistance et a promis qu’un correctif serait bientôt disponible. Apple a dit à l’époque :

Apple a identifié un problème où le déverrouillage avec Apple Watch peut ne pas fonctionner avec les appareils iPhone 13. Vous pourriez voir « Impossible de communiquer avec Apple Watch » si vous essayez de déverrouiller votre iPhone tout en portant un masque facial, ou vous ne pourrez peut-être pas configurer le déverrouillage avec Apple Watch.

D’autres bogues ont été signalés dans iOS 15, notamment des problèmes de réactivité de l’écran tactile et plus encore. À ce stade, il n’est pas clair si la version actuelle d’iOS 15.0.1 résout ce problème. On ne sait pas non plus si la mise à jour d’aujourd’hui corrige un bogue lié à l’écran ProMotion de l’iPhone 13 Pro et aux applications tierces.

Vous pouvez mettre à jour votre iPhone ou iPad vers iOS 15.0.1 et iPadOS 15.0.1 en vous rendant dans l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle.

