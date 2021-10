Apple publie iOS 15.0.1 avec un correctif pour le bogue de déverrouillage de l’Apple Watch sur les modèles iPhone 13

Apple a publié aujourd’hui iOS 15.0.1, qui est la première mise à jour officielle du système d’exploitation iOS 15 publiée en septembre. iOS 15.0.1 arrive deux semaines après le lancement de ‌iOS 15‌, et il s’agit d’une mise à jour de correction de bogue.



La mise à jour iOS 15.0.1 peut être téléchargée gratuitement et le logiciel est disponible sur tous les appareils éligibles en direct dans l’application Paramètres. Pour accéder au nouveau logiciel, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

La mise à jour d’aujourd’hui corrige probablement un bug de l’Apple Watch qui affectait les utilisateurs d’iPhone 13. De nombreux propriétaires d’iPhone 13‌ n’ont pas pu utiliser la fonctionnalité conçue pour permettre à un iPhone de se déverrouiller avec une Apple Watch authentifiée lorsque l’utilisateur porte un masque.



Les personnes qui ont tenté d’utiliser cette option ont rencontré un message d’erreur concernant un problème de communication avec l’Apple Watch. Apple a promis qu’un correctif était en préparation peu de temps après l’apparition du bogue, et a également résolu le problème dans la version bêta d’iOS 15.1.

La mise à jour d’aujourd’hui corrige également un bogue qui pouvait entraîner l’affichage incorrect par l’application Paramètres d’une alerte indiquant que le stockage est plein, et elle résout un problème qui pouvait entraîner le démarrage inattendu de méditations audio sur Apple Watch pour certains abonnés Fitness+.

Cette mise à jour inclut des corrections de bugs pour votre iPhone.

– Déverrouiller l’iPhone avec Apple Watch peut ne pas fonctionner sur les modèles d’iPhone 13

– L’application Paramètres peut afficher de manière incorrecte une alerte indiquant que le stockage est plein

– Les méditations audio pourraient lancer de manière inattendue une séance d’entraînement sur Apple Watch pour certains abonnés Fitness+

Apple a également publié une nouvelle version d’iPadOS 15.0.1, qui contient les mêmes correctifs pour l’application Paramètres et les méditations audio.

Apple a également déclaré qu’il prévoyait un correctif pour un bogue Core Animation empêchant certains développeurs de tirer pleinement parti des écrans 120Hz ProMotion pour leurs animations d’applications, et cela peut également être dans la mise à jour.

