Apple publie iOS 15.0.2 avec des correctifs pour AirTag, MagSafe, etc.

Apple continue d’affiner et d’améliorer iOS 15 après sa sortie au public le mois dernier. Apple déploie aujourd’hui iOS 15.0.2 pour les utilisateurs d’iPhone partout avec des améliorations continues des performances et des corrections de bugs. Rendez-vous ci-dessous pour les notes de version complètes.

Le numéro de build de la version actuelle d’iOS 15.0.2 est 19A404. Voici les notes de version :

Les photos enregistrées dans votre bibliothèque à partir de Messages peuvent être supprimées après la suppression du fil ou du message associé. Le portefeuille en cuir de l’iPhone avec MagSafe peut ne pas se connecter à Find My AirTag peut ne pas apparaître dans l’onglet Find My Items CarPlay peut ne pas ouvrir les applications audio ou se déconnecter pendant la lecture Appareil la restauration ou la mise à jour peut échouer lors de l’utilisation du Finder ou d’iTunes pour les modèles iPhone 13

D’autres bogues ont été signalés dans iOS 15, notamment des problèmes de réactivité de l’écran tactile et plus encore. À ce stade, il n’est pas clair si la version actuelle d’iOS 15.0.2 résout ce problème. On ne sait pas non plus si la mise à jour d’aujourd’hui corrige un bogue lié à l’écran ProMotion de l’iPhone 13 Pro et aux applications tierces.

iOS 15.0.1 a été rendu public le 1er octobre avec un correctif pour le bogue « Apple Watch Unlock » affectant les utilisateurs d’iPhone 13 et d’Apple Watch. La mise à jour a également corrigé un bogue qui faisait que l’application Paramètres affichait de manière incorrecte une alerte indiquant que le stockage était plein, ainsi qu’un bogue Apple Fitness+.

Vous pouvez mettre à jour votre iPhone ou iPad vers iOS 15.0.2 et iPadOS 15.0.2 en vous rendant dans l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle.

Voici les notes de version pour iPadOS 15.0.2 :

Les photos enregistrées dans votre bibliothèque à partir de Messages peuvent être supprimées après la suppression du fil ou du message associé AirTag peut ne pas apparaître dans l’onglet Rechercher mes éléments La restauration ou la mise à jour de l’appareil peut échouer lors de l’utilisation du Finder ou d’iTunes pour iPad mini (6e génération)

