Apple publie iOS 15.0.2 avec la correction de bogues de photos de messages, la mise à jour de sécurité et plus encore

Apple a publié aujourd’hui iOS 15.0.2, la deuxième mise à jour du système d’exploitation iOS 15 sortie en septembre. iOS 15.0.2 arrive une semaine et demie après le lancement d’iOS 15.0.1, une mise à jour de correction de bogues.



La mise à jour iOS 15.0.2 peut être téléchargée gratuitement et le logiciel est disponible sur tous les appareils éligibles en direct dans l’application Paramètres. Pour accéder au nouveau logiciel, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

Selon les notes de publication d’Apple, la mise à jour résout un problème qui pourrait entraîner la disparition des images enregistrées dans votre photothèque à partir de Messages après la suppression du message ou du fil associé.

iOS 15.0.2 résout également un problème qui pouvait empêcher l’iPhone Leather Wallet avec MagSafe de se connecter à Find My, et un bogue qui pouvait empêcher les AirTags d’apparaître dans l’onglet ‌Find My‌ Items. Il existe un correctif pour un bogue CarPlay qui pourrait empêcher ‌CarPlay‌ d’ouvrir les applications audio, et un problème qui pourrait entraîner l’échec de la restauration de l’appareil ou des mises à jour sur les modèles d’iPhone 13. lors de l’utilisation du Finder ou d’iTunes. Les notes de version complètes d’Apple sont ci-dessous :

Cette mise à jour inclut des corrections de bugs pour votre iPhone :

– Les photos enregistrées dans votre bibliothèque à partir de Messages peuvent être supprimées après avoir supprimé le fil ou le message associé

– Le portefeuille en cuir pour iPhone avec MagSafe peut ne pas se connecter à Find My

– AirTag peut ne pas apparaître dans l’onglet Find My Items

– CarPlay peut ne pas ouvrir les applications audio ou se déconnecter pendant la lecture

– La restauration ou la mise à jour de l’appareil peut échouer lors de l’utilisation du Finder ou d’iTunes pour les modèles iPhone 13

Pour plus d’informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, veuillez visiter ce site Web :

https://support.apple.com/kb/HT201222

Apple a également publié iPadOS 15.0.2 pour les modèles iPad, avec des correctifs pour le bogue Messages, le bogue AirTag et un bogue qui pourrait entraîner l’échec de la restauration ou de la mise à jour de l’appareil sur un iPad mini 6 lors de l’utilisation du Finder ou d’iTunes.

La page de support de sécurité d’Apple pour les mises à jour indique qu’iOS et iPadOS 15.0.2 corrigent une vulnérabilité qui pourrait permettre à une application d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau, un bogue qui, selon Apple, aurait pu être activement exploité.

Pour cette raison, tous les utilisateurs doivent s’assurer de mettre à jour le logiciel le plus récent dès que possible.

