Apple publie iOS 15.1.1 avec un correctif pour les appels interrompus sur iPhone 12 et iPhone 13

Apple a déployé une mise à jour mineure pour l’iPhone le mercredi 17 novembre. Selon les notes de publication d’Apple, iOS 15.1.1 résout un problème qui provoquait des interruptions d’appels sur les modèles iPhone 12 et iPhone 13. Si vous rencontrez des problèmes avec les appels interrompus, mettez à jour vers iOS 15.1.1 dès que possible.

Apple publie généralement des mises à jour plus petites telles que celles-ci pour résoudre des problèmes de sécurité urgents. Le fait qu’Apple n’ait pas attendu pour inclure ce correctif dans iOS 15.2 suggère que les appels interrompus tourmentaient un certain nombre de propriétaires d’iPhone. À la fin du mois dernier, Apple a publié iOS 14.8.1 pour corriger une douzaine de failles de sécurité. C’était clairement une mise à jour beaucoup plus urgente, mais il est toujours préférable de garder vos appareils à jour.

Quels appareils fonctionnent avec la dernière mise à jour ?

iOS 15.1.1 est désormais disponible pour tout le monde avec un iPhone pris en charge. Si vous voulez savoir si votre appareil est compatible ou non avec iOS 15 ou iPadOS 15, nous avons dressé une liste complète ci-dessous contenant tous les appareils pris en charge. Si votre appareil est sur la liste, vous êtes prêt à partir :

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1ère génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Comment télécharger et installer le profil iOS 15.1.1

Comme vous le savez maintenant, l’installation d’une mise à jour iOS ou iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Aller vers Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel puis appuyez sur « Télécharger et installer » en bas de la page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer une mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder vos appareils avant d’installer la mise à jour. Vous ne pouvez jamais être trop prudent!