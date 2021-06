Apple publie la bande-annonce du film primé à Sundance CODA, diffusé le 13 août sur Apple TV+

Apple a publié aujourd’hui la bande-annonce officielle de son prochain film original, CODA. Apple TV+ sortira le film le 13 août, parallèlement à une sortie en salles limitée. CODA a fait ses débuts dans le cadre du festival du film de Sundance 2021.

A Sundance, le film a été chaleureusement accueilli et il a reçu le Grand Prix du Jury. Apple a acquis le film dans le cadre d’un contrat record de 25 millions de dollars. Regardez la bande-annonce ci-dessous…

Le film est centré sur le personnage principal Ruby, interprété par Emilia Jones, qui est une enfant d’adultes sourds ou “CODA”. Ruby est la seule entendante de sa famille. Elle travaille sur le bateau de pêche de la famille tous les jours avant l’école.

Au fil du film, Ruby se découvre un talent pour le chant et souhaite postuler dans une grande école de musique. Cependant, elle est également devenue l’interprète de facto de la famille et craint ce qui se passerait si elle partait.

Comme le présageait la forte performance à Sundance, CODA devrait être largement acclamé par la critique et pourrait même être en lice pour une nomination aux Oscars plus tard cette année. Parmi les autres films originaux d’Apple qui devraient faire leurs débuts à temps pour la saison des récompenses, citons “Finch” avec Tom Hanks, “Swan Song” avec Mahershala Ali et “La tragédie de Macbeth” avec Denzel Washington et Frances McDormand.

Regardez la bande-annonce de CODA ici :

