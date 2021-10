Apple publie la bande-annonce officielle du drame mystérieux ‘Dr. Cerveau’

Avant sa première le mois prochain, Apple a publié la bande-annonce officielle de la série dramatique Apple TV + « Dr Brain ». Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous :

La série, qui suit l’histoire d’un scientifique qui utilise la technologie pour rechercher dans ses souvenirs, est écrite et réalisée par Kim Jee-Woon, mieux connue pour « A Tale of Two Sisters » et « I Saw the Devil ».

Actuellement en production en Corée du Sud et qui devrait faire ses débuts plus tard cette année, « Dr. Brain » est un voyage émotionnel qui suit un scientifique du cerveau qui est obsédé par la découverte de nouvelles technologies pour accéder à la conscience et aux souvenirs du cerveau. Sa vie bascule lorsque sa famille est victime d’un mystérieux accident, et il utilise ses compétences pour accéder aux souvenirs du cerveau de sa femme afin de percer le mystère de ce qui est réellement arrivé à sa famille et pourquoi.

Le lauréat du SAG Award Lee Sun-Kyun, mieux connu pour son rôle dans Parasite, sera la vedette de la série.

« Dr. Brain » est produit pour Apple TV+ par le studio coréen Bound Entertainment, avec Kakao Entertainment, Studioplex et Dark Circle Pictures. Kim Jee-Woon est producteur exécutif aux côtés de Samuel Yeunju Ha, producteur exécutif de « Illang: The Wolf Brigade » de Kim Jee-Woon et « Okja » de Bong Joon-Ho. Ham Jung Yeub et Daniel Han sont producteurs exécutifs pour Studioplex, et Joy Jinsoo Lee et Min Young Hong sont producteurs exécutifs pour Kakao Entertainment.

« Dr. Brain » sera présenté en première sur Apple TV+ le jeudi 4 novembre.

