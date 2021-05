Apple publie la deuxième version bêta de watchOS 7.5 pour les développeurs

Apple a étonnamment publié la deuxième version bêta de watchOS 7.5 aux développeurs vendredi, juste une semaine après la sortie des premières versions bêta d’iOS 14.6, watchOS 7.5 et plus encore. La mise à jour est probablement accompagnée de corrections de bogues et d’améliorations générales.

Nous ne savons pas encore ce qu’il y a de neuf dans watchOS 7.5 beta 2. Même la première version beta introduite la semaine dernière ne semble pas ajouter de nouvelles fonctionnalités. Comme iOS 14.6 devrait permettre les abonnements payants aux podcasts, il est possible que watchOS 7.5 ajoute la même fonctionnalité pour les utilisateurs d’Apple Watch.

Les développeurs peuvent mettre à jour watchOS 7.5 beta 2 via l’application Watch sur iPhone. La mise à jour n’a pas encore été publiée pour les utilisateurs enregistrés dans le programme logiciel bêta d’Apple.

Auparavant, pour watchOS 7.5 beta, watchOS 7.4 a été rendu public le 26 avril avec une nouvelle fonctionnalité permettant de déverrouiller les iPhones avec Face ID à l’aide de l’Apple Watch, ainsi que d’activer l’ECG dans plus de pays.

Le watchOS 7.5 beta 2 fait suite à la sortie d’iOS 14.6 beta 2 pour les développeurs, qui a également été publiée aujourd’hui. Si vous remarquez des changements dans les bêtas d’aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @ .. Restez à l’écoute pour notre couverture pratique complète avec les nouvelles versions ici même sur . aujourd’hui.

