Apple a rendu une nouvelle mise à jour disponible aujourd’hui pour les utilisateurs de Mac exécutant Big Sur. Au lieu de macOS 11.6.1 ou similaire, la version s’appelle « Device Support Update » et apporte des correctifs pour s’assurer que la mise à jour et la restauration de l’iPhone et de l’iPad avec un Mac fonctionnent correctement.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu Apple publier macOS 11.6 avec d’importants correctifs de sécurité pour deux failles qui peuvent avoir été activement exploitées dans la nature.

Ce matin, la nouvelle mise à jour de la prise en charge des appareils ne semble pas inclure de modifications au-delà de la correction du fonctionnement des Mac sur Big Sur pour mettre à jour et restaurer les iPhones et iPads avec le Finder.

Si vous ne la voyez pas déjà, la dernière mise à jour devrait apparaître bientôt dans Préférences Système > Mise à jour logicielle.

Les notes d’Apple sur la version indiquent simplement “Cette mise à jour garantit une mise à jour et une restauration appropriées pour les appareils iOS et iPadOS avec un Mac.” La mise à jour a une taille d’un peu moins de 200 Mo.

