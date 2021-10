Apple publie la mise à jour iOS 15.0.2 pour corriger un bogue qui supprimait secrètement les photos des utilisateurs ; Des détails

Il y a environ 10 jours, Apple a déployé la mise à jour iOS 15.0.1

iOS 15.0.2 : Moins d’un mois après le déploiement d’iOS 15 sur les téléphones du monde entier, Apple a publié l’iOS 15.0.2, la deuxième mise à jour de correction de bogues à être publiée. Cette mise à jour corrige un bogue dans iOS 15 qui supprimait secrètement les photos des utilisateurs du téléphone. Le bug était apparu il y a environ deux semaines lorsque plusieurs utilisateurs en ont parlé en ligne. iOS 15.0.2 a été publié dans le monde entier pour les utilisateurs disposant d’appareils compatibles avec la mise à jour iOS 15. Bien que la correction du bogue de suppression de photos soit le plus gros problème résolu par cette mise à jour, certains des autres problèmes ont également été résolus avec cette mise à jour.

Selon Apple, plusieurs problèmes ont été résolus avec cette mise à jour. Avec iOS 15, il y avait un problème qui provoquait la suppression des photos enregistrées dans la pellicule de Messages lorsque le fil de discussion ou le message associé était supprimé par l’utilisateur. En dehors de cela, il y avait un problème avec la connexion du portefeuille en cuir iPhone avec MagSafe avec Find My. Non seulement cela, mais il y avait un problème où même AirTag n’apparaissait pas dans l’onglet Find My Items. CarPlay n’a pas non plus réussi à ouvrir les applications audio ou a fini par être déconnecté pendant la lecture. De plus, avec les modèles d’iPhone 13, il a été découvert que la restauration ou la mise à jour de l’appareil pouvait échouer lorsque le Finder ou iTunes était utilisé.

Par conséquent, les utilisateurs peuvent désormais mettre à jour leurs appareils vers iOS 15.0.2 afin que leurs photos ne soient pas supprimées automatiquement lors de la suppression d’un message ou d’un fil de discussion. En dehors de cela, l’installation de la mise à jour permettrait également à MagSafe Wallet ou AirTag d’apparaître dans Find My comme ils le devraient. Le problème concernant CarPlay et le problème spécifique à l’iPhone 13 serait également résolu.

Il y a environ 10 jours, Apple a déployé la mise à jour iOS 15.0.1 pour corriger le bogue qui ne permettait pas aux utilisateurs masqués de déverrouiller leur iPhone 13 à l’aide de l’Apple Watch.

Il est évident que Cupertino continuerait à publier des mises à jour corrigeant les bugs au fur et à mesure qu’ils sont signalés au géant de la technologie, et il ne se soucie clairement pas de la fréquence à laquelle il déploie ces correctifs.

