Apple publie la mise à jour tant attendue de Swift Playgrounds avec la possibilité de créer des applications à l’aide d’iPad

Après la sortie d’iPadOS 15.2, Apple publie enfin la mise à jour tant attendue de Swift Playgrounds avec la possibilité de créer des applications à l’aide de l’iPad.

Swift Playgrounds 4 a été annoncé en juin lors de la WWDC 2021. L’application aide les développeurs et les étudiants à apprendre le langage de programmation Swift de l’entreprise, et la nouvelle version permet aux développeurs de créer et de soumettre des applications à l’App Store directement à partir d’un iPad.

Le mois dernier, . a montré un premier aperçu de l’application avec des captures d’écran exclusives de l’application fonctionnant sur iPadOS 15.2. Maintenant, c’est enfin disponible pour tout utilisateur d’essayer.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Swift Playgrounds est une application Apple pour aider les développeurs et les étudiants à apprendre le langage de programmation Swift de l’entreprise. Voici comment Apple décrit l’application :

Swift Playgrounds est un excellent moyen d’apprendre à coder directement sur un Mac ou un iPad. Avec Swift Playgrounds 4, qui arrivera plus tard cette année, les utilisateurs pourront créer la conception visuelle d’une application avec SwiftUI. Les projets d’application peuvent être ouverts et modifiés dans l’application ou dans Xcode, et lorsqu’ils sont prêts, les utilisateurs peuvent créer une véritable application et la soumettre directement à l’App Store directement depuis leur iPad.

Bien qu’avant la WWDC21, les utilisateurs s’attendaient à une application Xcode appropriée pour l’iPad Pro M1, Apple a surpris ses clients avec l’annonce de Swift Playgrounds 4.

Cette mise à jour permet également aux utilisateurs de prévisualiser et de voir les modifications en temps réel au fur et à mesure qu’ils tapent. L’édition en direct fonctionne également lorsque le développeur partage le projet avec quelqu’un d’autre via iCloud Drive, de sorte que plusieurs personnes peuvent travailler sur le même projet en même temps. Les utilisateurs peuvent même tester l’application en plein écran, explorer les commandes SwiftUI, rechercher dans tous les fichiers d’un projet, utiliser des suggestions de code en ligne rapides et basculer facilement entre Swift Playgrounds et Xcode (ou vice-versa).

Vous pouvez télécharger ou mettre à jour Swift Playgrounds pour votre iPad ici. Assurez-vous simplement que vous utilisez déjà iPadOS 15.2.

Voici les notes de version complètes de la mise à jour sur l’iPad :

Créez des applications iPhone et iPad avec SwiftUl directement sur votre iPad (nécessite iPadOS 15.2 ou version ultérieure) L’intégration App Store Connect vous permet de télécharger votre application terminée sur l’App Store. voir votre application d’un bord à l’autre Des suggestions de code intelligentes et intégrées vous aident à écrire du code rapidement et avec précision Les projets d’application facilitent le déplacement de projets vers Xcode et inversement La recherche à l’échelle du projet trouve des résultats dans plusieurs fichiers. , et les couleurs La prise en charge du package Swift vous permet d’inclure du code accessible au public pour améliorer vos applications.

