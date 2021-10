Apple publie la première version bêta de macOS 12.1 et réactive SharePlay [Update: Public beta too]

Juste après avoir lancé macOS Monterey au public plus tôt cette semaine avec la version 12.0.1, Apple a lancé les développeurs avec macOS 12.1 beta 1. Cela survient alors qu’Apple a prévu le lancement d’Universal Control et de SharePlay « plus tard cet automne ».

Mise à jour du 29/10 : La première version bêta de macOS 12.1 est désormais disponible pour les testeurs publics.

La première version bêta de macOS Monterey 12.1 apparaît maintenant via OTA pour les développeurs avec le numéro de build 21C5021h. Vous pouvez également le télécharger sur le site Web des développeurs d’Apple si vous n’exécutez pas encore la version bêta (guide complet ici).

Les nouvelles fonctionnalités et modifications apportées à macOS 12 Monterey incluent un Safari totalement repensé, une application de raccourcis arrivant sur Mac, un nouveau mode Focus, des notes rapides, AirPlay to Mac,

Cependant, avec Universal Control pour fonctionner de manière transparente sur plusieurs appareils Apple et SharePlay à venir plus tard cet automne, nous vérifierons si ces fonctionnalités sont activées avec macOS 12.1.

