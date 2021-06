Apple publie la version bêta publique de watchOS 8 pour les utilisateurs d’Apple Watch plus tard dans la journée

Un peu plus tôt que prévu, Apple publiera la version bêta publique de watchOS 8 plus tard dans la journée pour tous les utilisateurs qui souhaitent prévisualiser le prochain système d’exploitation Watch d’Apple avant sa sortie officielle.

Lors de la keynote de la WWDC21, Apple a annoncé la sortie d’iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 et watchOS 8 en version bêta publique en juillet. Un jour avant le début du mois de juillet, Apple propose déjà le nouveau système d’exploitation à tous les utilisateurs qui souhaitent l’essayer.

Pour télécharger le profil bêta public, l’utilisateur doit se connecter avec son compte sur le programme logiciel bêta d’Apple ici, même s’il convient de noter que les versions bêta ne sont généralement pas fiables et peuvent faire planter des applications et empêcher votre appareil de fonctionner comme prévu.

La semaine dernière, Apple a lancé les développeurs avec watchOS 8 beta 2, qui est essentiellement la même version que les testeurs publics peuvent installer à partir d’aujourd’hui.

watchOS 8 inclut, par exemple, de nouvelles applications intégrées qui tirent parti de l’affichage permanent utilisé sur l’Apple Watch Series 5 et versions ultérieures. Il existe également une nouvelle façon pour les développeurs d’exploiter l’affichage permanent.

Avec watchOS 8 à venir cet automne, trois nouvelles applications Apple profiteront désormais de l’affichage permanent de l’Apple Watch : Musique, Cartes et Calculatrice. Également:

Il existe une nouvelle version de l’application Breathe, désormais appelée Mindfulness ; La fréquence respiratoire est désormais mesurée pendant le suivi du sommeil ; Les cadrans de la montre photo peuvent désormais inclure la profondeur à l’aide de photos en mode portrait ; Application de photos remaniée avec des faits saillants et des souvenirs en vedette ; Les photos peuvent désormais être partagées depuis la montre avec Messages et Mail ; Scribble vous permet désormais d’inclure des emoji dans les messages manuscrits ; L’étagère d’applications dans iMessage comprend la recherche d’images et un accès rapide aux photos ; Find My inclut désormais des éléments (y compris les AirTags) ; La météo comprend les précipitations de l’heure suivante ; Apple Watch peut faire plusieurs minuteries pour la première fois ; Tips est désormais disponible sur l’Apple Watch ; La musique peut être partagée depuis Apple Watch via Messages.

Consultez notre guide watchOS 8 avec toutes les informations sur le prochain système d’exploitation Apple Watch.

Avez-vous trouvé quelque chose de nouveau dans la version bêta publique de watchOS 8 ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter, @..

