Apple publie la version bêta publique d’iOS 15 avec SharePlay, Focus et bien plus encore

Mettre à jour: Les premières versions bêta publiques d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 sont désormais disponibles. La version bêta publique de macOS Monterey est répertoriée comme « à venir bientôt ».

Apple publiera aujourd’hui les premières versions bêta publiques d’iOS 15 et d’iPadOS 15, selon Rene Ritchie, permettant à quiconque d’essayer les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone plus tard cette année sous forme bêta. iOS 15 apporte de nouvelles fonctionnalités à FaceTime, des mises à niveau des notifications, Focus, SharePlay et bien plus encore.

Si vous souhaitez vous inscrire au programme de test bêta public d’Apple, vous pouvez le faire via le site Web d’Apple ici. La nouvelle version du logiciel d’Apple ne sera pas complète avant l’automne, date à laquelle elle sera diffusée au grand public. Les testeurs doivent toujours s’attendre à des problèmes de performances et de stabilité lors de l’exécution de la version bêta publique d’iOS 15 sur les appareils principaux pour le moment.

Les nouveaux profils pour la version bêta publique d’iOS 15 ne semblent pas encore être disponibles au téléchargement, mais nous mettrons à jour ce message lorsque cela changera. Le programme bêta public d’iOS 15 a été signalé pour la première fois par Engadget, Rene Ritchie et Mashable.

Apple met en garde contre l’exécution de la version bêta publique d’iOS 15 :

Le programme logiciel Apple Beta permet aux utilisateurs d’essayer des logiciels en pré-version. Les commentaires que vous fournissez sur la qualité et la convivialité nous aident à identifier les problèmes, à les résoudre et à améliorer encore plus les logiciels Apple. Veuillez noter que, étant donné que le logiciel bêta public n’a pas encore été commercialisé par Apple, il peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et peut ne pas fonctionner aussi bien que le logiciel commercialisé. Assurez-vous de sauvegarder votre iPhone, iPad ou iPod touch et votre Mac à l’aide de Time Machine avant d’installer le logiciel bêta.

Apple devrait également publier les premières versions bêta publiques d’iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 16 et macOS 12 Monterey dès aujourd’hui. Nous vous informerons dès que ces mises à jour seront également disponibles.

