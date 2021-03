Apple publie la version iOS 14.4.2 avec un correctif de sécurité clé: pourquoi les utilisateurs d’iPhone et d’iPad doivent mettre à jour le logiciel immédiatement

La mise à jour logicielle contenant le correctif de bogue a été publiée par Cupertino quelques jours à peine avant sa version bêta développeur d’iOS 14.5.

Iphone Apple: Le fabricant d’iPhone Apple a publié iOS 14.4.2 pour iPhone et iPad, et la mise à jour logicielle apporte un correctif de sécurité pour les vulnérabilités critiques. Cupertino a déclaré que la mise à jour contenait un correctif pour le bogue Webkit qui aurait pu être exploité activement par des sites malveillants pour exécuter arbitrairement des scripts intersites. Le géant de la technologie est également au courant des rapports concernant l’exploitation active du bogue.

Les utilisateurs peuvent télécharger la dernière mise à jour iOS en accédant à l’application Paramètres sur leur téléphone et en accédant à l’onglet « Général ». Les utilisateurs trouveraient ici l’onglet « Mise à jour logicielle », ce qui pourrait indiquer qu’une mise à jour est disponible à l’aide d’un badge rouge sur le côté droit de l’onglet. En cliquant sur cet onglet, les utilisateurs pourront voir les mises à jour en attente, le cas échéant, et ici, ils peuvent choisir de télécharger et d’installer ces mises à jour.

La mise à jour logicielle contenant le correctif de bogue a été publiée par Cupertino quelques jours à peine avant sa version bêta développeur d’iOS 14.5 le mois prochain, qui serait apparemment accompagnée de plusieurs mises à jour clés. Une mise à jour majeure attendue dans iOS 14.5 est la capacité des utilisateurs d’Apple Watch à déverrouiller leur iPhone à l’aide de la smartwatch, et une autre étant les utilisateurs ayant la possibilité de déverrouiller leur téléphone même s’ils portaient un masque, ce qui est devenu essentiel en raison du pandémie de Coronavirus.

La transparence du suivi des applications devrait également être introduite dans la nouvelle mise à jour, à l’aide de laquelle les utilisateurs verraient de nouvelles boîtes de dialogue d’autorisation dans les applications avant que ces dernières ne puissent partager des informations d’identification des utilisateurs avec des tiers.

En dehors de cela, Cupertino a publié watchOS 7.3.3, avec iOS 12.5.2, une mise à jour corrective pour iOS 12, pour les iPhones 5s et 6, l’iPad mini de troisième génération, l’iPad Air de première génération ainsi que la sixième génération. Ipod touch.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.