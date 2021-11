Apple publie le logiciel HomePod 15.1.1 avec correction de bogues de podcasts

Après avoir publié hier tvOS 15.1.1 pour Apple TV HD et Apple TV 4K, Apple a présenté aujourd’hui une nouvelle mise à jour logicielle 15.1.1 conçue pour le HomePod.



Selon les notes de publication d’Apple pour la mise à jour, cela résout un problème qui pourrait empêcher la lecture des podcasts sur le HomePod et le HomePod mini.

Le logiciel ‌‌‌‌‌‌HomePod‌‌‌‌‌‌‌ est installé automatiquement sur le ‌‌‌‌‌‌‌HomePod‌‌‌ sauf si la fonctionnalité est désactivée‌‌‌‌, mais le ‌‌‌‌‌‌‌HomePod‌‌‌‌‌‌‌ peut également être mis à jour manuellement dans l’application Home en suivant les instructions de notre mise à jour HomePod‌‌.

Le logiciel HomePod 15.1.1 arrive une semaine après le lancement de HomePod 15.1, une mise à jour qui a ajouté la prise en charge de Lossless Audio et Dolby Atmos Spatial Audio au HomePod. L’audio sans perte est disponible à la fois sur le HomePod‌ et le ‌HomePod mini‌, tandis que l’audio spatial est disponible sur le ‌HomePod‌ de plus grande taille et maintenant abandonné.

Apple a également présenté cette semaine le HomePod mini dans trois nouvelles couleurs, dont l’orange, le jaune et le bleu.

