Apple publie les dernières données sur l’économie des applications iOS pour plusieurs pays européens alors que la pression antitrust se profile

Ce matin, Apple a publié un grand nombre de communiqués de presse spécifiques à chaque pays dans la salle de presse Apple. En septembre, Apple a publié des données similaires pour les États-Unis, indiquant que l’économie des applications iOS soutenait 2,1 millions d’emplois américains.

Au Royaume-Uni, Apple affirme que l’App Store prend en charge environ 330 000 emplois, soit une augmentation de 10% par rapport à il y a un an. L’Allemagne a encore 250 000 emplois, tout comme la France.

La pandémie a entraîné la transition de nombreuses entreprises vers le commerce en ligne et cela se reflète dans ces études. Par exemple, Apple a déclaré que les revenus totaux des développeurs britanniques avaient augmenté de 22% en 2020 par rapport à l’année précédente.

Dans son ensemble, l’économie des applications iOS en Europe représente désormais 1,7 million d’emplois, soit une augmentation de 7% depuis 2019.

Apple a publié de manière agressive des données sur l’économie des applications au cours des deux dernières années, alors que la pression antitrust sur l’App Store augmentait. Apple fait face à des sondages et des enquêtes dans le monde entier, le chien de garde britannique de la concurrence ayant lancé une enquête il y a à peine une semaine. En tant que tel, Apple veut dissuader l’idée que les politiques de l’App Store limitent la concurrence et ne servent qu’à lui-même autant que possible.

Le grand changement de politique qui aide également le cas d’Apple est le lancement du programme App Store Small Business, qui a été annoncé à la fin de l’année dernière. Ce programme réduit les frais de l’App Store de 30% à 15% pour tous les développeurs qui gagnent moins d’un million de dollars par an, ce qui permet aux petits développeurs de gagner environ 20% plus d’argent du jour au lendemain. Apple a décrit aujourd’hui le programme comme « leader du secteur »:

Les développeurs britanniques bénéficient de la réduction de la commission du programme App Store Small Business. Lancée plus tôt cette année, cette initiative de pointe réduit de moitié la commission que paient les petits développeurs. Les économies réalisées ont aidé les petits développeurs à accroître leurs revenus numériques et à investir dans l’avenir de leur entreprise, afin qu’ils puissent continuer à créer les applications de qualité que les clients adorent.

Il convient de noter que la façon dont Apple compte les «emplois» dans ces enquêtes a été critiquée par certains groupes. Apple compte non seulement les développeurs iOS employés, mais également les employés des entreprises qui comptent sur les applications iOS pour vendre leurs produits. Cela signifie que le nombre de développeurs et de concepteurs est compté, ainsi que le personnel de vente, de marketing et d’administration, et encore plus d’emplois indirects découlant du travail dont les entreprises ont besoin, comme les services bancaires, juridiques, les restaurateurs à proximité, etc.

