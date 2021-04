Apple publie les premières versions bêta d’iOS 14.6, watchOS 7.5 et plus aux développeurs

Bien qu’iOS 14.5 n’ait pas encore été rendu public, Apple teste maintenant iOS 14.6 en version bêta. La société a publié aujourd’hui la première version bêta de développeur d’iOS 14.6 ainsi que d’iPadOS 14.6 et de watchOS 7.5 beta 1.

La nouvelle version d’aujourd’hui de l’iOS 14.6 bêta 1 est disponible pour les développeurs via une mise à jour en direct dans l’application Paramètres. Comme d’habitude, si la mise à jour n’apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, continuez à vérifier, car cela prend parfois quelques minutes pour être déployé auprès de tous les développeurs enregistrés. Le numéro de version de la version d’aujourd’hui est 18F5046f.

En plus d’iOS 14.6 bêta 1, Apple a également publié iPadOS 14.6 bêta 1, watchOS 7.5 bêta 1 et tvOS 14.6 pour l’Apple TV et le HomePod.

Nous ne savons pas encore ce qu’il y a de neuf dans iOS 14.6 beta 1, mais nous mettons à jour nos appareils maintenant pour plonger dans les choses. Il est probable qu’iOS 14.6 inclut de nouvelles fonctionnalités dans l’application Apple Podcasts pour la prochaine plate-forme d’abonnements Apple Podcasts.

Si vous remarquez des changements dans la version bêta d’iOS 14.6 ou dans les autres nouvelles versions d’Apple aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @ .. Restez à l’écoute pour notre couverture pratique complète avec les nouvelles versions ici même sur . aujourd’hui.

