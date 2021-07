Apple publie macOS 11.5 RC avec des améliorations de l’application Podcasts et un correctif pour l’application Musique

En raison de problèmes de visas internationaux, les métallurgistes suédois EN FEU se sont retirés de “La tournée métal de l’année”, co-titré par MEGADETH et AGNEAU DE DIEU et mettant en vedette des invités spéciaux TRIVIUM. Les remplacer sur la facture sera LA HAINE RACE. Plus tôt aujourd’hui (mardi 13 juillet), EN FEU a publié […] More