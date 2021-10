Apple publie macOS Big Sur 11.6.1 avec des correctifs de sécurité

Apple a publié aujourd’hui macOS Big Sur 11.6.1, une mise à jour mineure du système d’exploitation ‌macOS Big Sur‌ qui est sorti pour la première fois en novembre 2020. ‌macOS Big Sur‌ 11.6.1 arrive deux semaines après le lancement de macOS Big Sur 11.6.



La nouvelle mise à jour ‌‌‌‌‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌‌‌‌ 11.6.1 peut être téléchargée sur tous les Mac éligibles à l’aide de la section Mise à jour logicielle des Préférences Système.

Selon les notes de publication d’Apple, la mise à jour « améliore la sécurité de macOS » et est recommandée pour tous les utilisateurs.

