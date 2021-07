Apple publie Safari 14.1.2 pour macOS Catalina et Mojave avec des améliorations de sécurité

in

Apple a publié aujourd’hui discrètement une version mise à jour de Safari pour les utilisateurs exécutant des versions de macOS antérieures à macOS Big Sur 11. Safari 14.1.2 est désormais disponible pour macOS Catalina et macOS Mojave avec des améliorations de sécurité et des corrections de bugs.

La mise à jour fait suite à la sortie d’iOS 14.7 et de watchOS 7.6, qui ont été mis à la disposition du public plus tôt dans la journée. Les versions finales de macOS Big Sur 11.5 et iPadOS 14.7 n’ont pas encore été publiées. Cependant, ce que ces mises à jour apportent exactement en termes d’améliorations de la sécurité est inconnu pour le moment.

Sur sa page Web de sécurité, Apple mentionne seulement que plus de détails sur les mises à jour d’aujourd’hui seront bientôt disponibles. Plus tôt cette année, Apple a introduit Safari 14.1 pour macOS Catalina et macOS Mojave, qui a corrigé un grave exploit dans WebKit qui avait été utilisé pour exécuter du code arbitraire sur un appareil sans autorisation.

Vraisemblablement, une autre faille de sécurité dans WebKit a été corrigée avec les dernières versions d’iOS et de macOS, et maintenant Apple publie le même correctif pour les utilisateurs de Mac qui ne peuvent pas mettre à jour vers macOS Big Sur. La société suggère que plus de détails seront révélés après une enquête pour confirmer que la mise à jour de sécurité fonctionne.

Pour la protection de nos clients, Apple ne divulgue, ne discute ni ne confirme les problèmes de sécurité tant qu’une enquête n’a pas eu lieu et que les correctifs ou les versions ne sont généralement pas disponibles.

Vous pouvez mettre à jour Safari en accédant au menu Mise à jour du logiciel dans l’application Préférences Système sur votre Mac.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :