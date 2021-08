Apple publie Safari Technology Preview 129

L’application HBO Max permet désormais aux téléspectateurs curieux de consulter les premiers épisodes de certaines de ses meilleures émissions avant de s’abonner sur tous les appareils – et vous n’avez même pas besoin de vous inscrire pour un essai pour les regarder. Les épisodes inclus proviennent d’émissions du vaste catalogue du service, et pas seulement […] More