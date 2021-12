Apple publie Safari Technology Preview 136 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental qu’Apple a introduit pour la première fois en mars 2016. Apple a conçu le « Safari Technology Preview » pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari.



‌Safari Technology Preview‌ la version 136 inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour le processeur, le processus GPU, JavaScript, l’API Web, les médias, les animations Web, WebAuthn, la mesure des clics privés, les extensions Web, etc.

La version actuelle de ‌Safari Technology Preview‌ est basée sur la mise à jour Safari 15.4 et inclut les fonctionnalités de Safari 15 introduites dans macOS Monterey. Il existe une nouvelle barre d’onglets simplifiée avec prise en charge des groupes d’onglets pour organiser les onglets, ainsi qu’une prise en charge améliorée des extensions Web Safari.

Live Text permet aux utilisateurs de sélectionner et d’interagir avec du texte dans des images sur le Web, mais ‌macOS Monterey‌ et un Mac M1 sont requis. Il existe également une prise en charge de Quick Notes pour l’ajout de liens et de surlignages Safari pour mémoriser les informations et les idées importantes. La nouvelle mise à jour ‌Safari Technology Preview‌ est disponible pour macOS Big Sur et ‌macOS Monterey‌, la dernière version du système d’exploitation Mac.

La mise à jour ‌Safari Technology Preview‌ est disponible via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les Préférences Système pour toute personne ayant téléchargé le navigateur. Les notes de version complètes de la mise à jour sont disponibles sur le site Web Safari Technology Preview.

L’objectif d’Apple avec ‌Safari Technology Preview‌ est de recueillir les commentaires des développeurs et des utilisateurs sur son processus de développement de navigateur. ‌Safari Technology Preview‌ peut s’exécuter côte à côte avec le navigateur Safari existant et, bien que conçu pour les développeurs, il ne nécessite pas de compte développeur pour le téléchargement.

