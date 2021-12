Apple publie Safari Technology Preview 137 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental qu’Apple a introduit pour la première fois en mars 2016. Apple a conçu le « Safari Technology Preview » pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari.



‌Safari Technology Preview‌ version 137 inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour Web Inspector, CSS, JavaScript, WebAssembly, Experimental Model Element, Accessibility, Web API, Content Security Policy, Media, Apple Pay et Web Extensions.

La version actuelle de ‌Safari Technology Preview‌ est basée sur la mise à jour Safari 15.4 et inclut les fonctionnalités de Safari 15 introduites dans macOS Monterey. Il existe une nouvelle barre d’onglets simplifiée avec prise en charge des groupes d’onglets pour organiser les onglets, ainsi qu’une prise en charge améliorée des extensions Web Safari. Apple dans ‌Safari Technology Preview‌ 135 a ajouté des taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Live Text permet aux utilisateurs de sélectionner et d’interagir avec du texte dans des images sur le Web, mais ‌macOS Monterey‌ et un Mac M1 sont requis. Il existe également une prise en charge de Quick Notes pour l’ajout de liens et de surlignages Safari pour mémoriser les informations et les idées importantes. La nouvelle mise à jour ‌Safari Technology Preview‌ est disponible pour macOS Big Sur et ‌macOS Monterey‌, la dernière version du système d’exploitation Mac.

La mise à jour ‌Safari Technology Preview‌ est disponible via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les Préférences Système pour toute personne ayant téléchargé le navigateur. Les notes de version complètes de la mise à jour sont disponibles sur le site Web Safari Technology Preview.

L’objectif d’Apple avec ‌Safari Technology Preview‌ est de recueillir les commentaires des développeurs et des utilisateurs sur son processus de développement de navigateur. ‌Safari Technology Preview‌ peut s’exécuter côte à côte avec le navigateur Safari existant et, bien que conçu pour les développeurs, il ne nécessite pas de compte développeur pour le téléchargement.

Histoires liées

Apple publie Safari Technology Preview 136 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental qu’Apple a introduit pour la première fois en mars 2016. Apple a conçu Safari Technology Preview pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari. La version 136 de Safari Technology Preview inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour le processeur, le processus GPU, JavaScript, l’API Web, les médias, le Web…

Apple publie Safari Technology Preview 134 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental qu’Apple a introduit pour la première fois en mars 2016. Apple a conçu Safari Technology Preview pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari. La version 134 de Safari Technology Preview inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour Web Inspector, CSS, CSS Font Loading API,…

Apple publie Safari Technology Preview 133 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Jeudi 30 septembre 2021 à 10 h 13 HAP par Juli Clover

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental qu’Apple a introduit pour la première fois en mars 2016. Apple a conçu Safari Technology Preview pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari. La version 133 de Safari Technology Preview inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour CSS, CSS Cascade Layers, CSS Font Loading API,…

Apple publie Safari Technology Preview 132 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental qu’Apple a introduit pour la première fois en mars 2016. Apple a conçu Safari Technology Preview pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari. La version 132 de Safari Technology Preview inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour Web Inspector, CSS, JavaScript, Web API, WebRTC,…

Apple publie Safari Technology Preview 131 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Mercredi 1 septembre 2021 à 10 h 33 HAP par Juli Clover

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental qu’Apple a introduit pour la première fois en mars 2016. Apple a conçu Safari Technology Preview pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari. La version 131 de Safari Technology Preview inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour Web Inspector, CSS, Web API, JavaScript, Platform…

Apple publie Safari Technology Preview 127 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental qu’Apple a introduit pour la première fois en mars 2016. Apple a conçu Safari Technology Preview pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari. La version 127 de Safari Technology Preview inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour CSS, Scrolling, JavaScript, Media, WebRTC, WebAPI,…

Apple publie Safari Technology Preview 130 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental qu’Apple a introduit pour la première fois en mars 2016. Apple a conçu Safari Technology Preview pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari. La version 130 de Safari Technology Preview inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour Web Inspector, CSS, JavaScript, Media, Web API et …

Apple publie Safari Technology Preview 129 avec des corrections de bugs et des améliorations de performances

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental qu’Apple a introduit pour la première fois en mars 2016. Apple a conçu Safari Technology Preview pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari. La version 129 de Safari Technology Preview inclut des corrections de bogues et des améliorations de performances pour Web Inspector, CSS, Scrolling, Rendering,…

Histoires populaires

À la une : Quoi de neuf dans iOS 15.2, Contrôle universel retardé et plus

Juste une semaine avant Noël, les choses restent occupées dans le monde des nouvelles et des rumeurs Apple, Apple publiant cette semaine iOS 15.2, macOS Monterey 12.1 et d’autres mises à jour du système d’exploitation associées. Malheureusement, la fonction de contrôle universel tant attendue n’a pas été retenue, nous devrons donc attendre 2022 pour cela. En ce qui concerne les rumeurs, nous en avons entendu plus sur l’iPhone 14 de l’année prochaine, une mise à jour…

Apple lance les premières bêtas d’iOS 15.3 et d’iPadOS 15.3 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui les premières versions bêta des prochaines mises à jour iOS 15.3 et iPadOS 15.3 aux développeurs à des fins de test, le nouveau logiciel arrivant quatre jours après le lancement d’iOS 15.2 et iPadOS 15.2 iOS et iPadOS 15.3 peuvent être téléchargés via le centre de développement Apple ou plus l’air après l’installation du profil approprié sur un iPhone ou un iPad. iOS 15.3 a fuité plus tôt dans la journée…

Kuo : l’iPhone 14 Pro sera doté d’un appareil photo de 48 mégapixels et d’un objectif périscope à venir en 2023

Apple prévoit d’ajouter un objectif d’appareil photo de 48 mégapixels à l’iPhone l’année prochaine, suivi d’un objectif périscope en 2023, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Dans une note de recherche publiée aujourd’hui par TF International Securities, obtenue par MacRumors, Kuo a déclaré que ces mises à niveau de l’appareil photo de l’iPhone au cours des deux prochaines années contribueraient à augmenter la part de marché, les revenus et les bénéfices du fabricant taïwanais Largan Precision. Kuo a fait…

‘Notchmeister’ vous permet de décorer l’encoche de votre MacBook Pro

Alors que l’inclusion d’une encoche d’affichage sur le dernier MacBook Pro a été ridiculisée par beaucoup dès sa première apparition comme une rumeur avant le dévoilement de la machine, c’est désormais une réalité pour ceux qui ont acheté le dernier ordinateur portable pro d’Apple. Diverses applications et conceptions de papier peint pour masquer l’encoche sont apparues, mais The Iconfactory est allé dans la direction opposée, embrassant l’encoche avec un simple …

L’iPhone 14 en bref : toutes les rumeurs résumées

Mercredi 15 décembre 2021 12:18 PST par Juli Clover

Nous sommes encore à des mois du lancement des modèles d’iPhone 14, que nous attendons en septembre 2022, mais nous avons déjà entendu suffisamment de rumeurs sur les nouveaux appareils pour que nous sachions clairement à quoi nous attendre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Les rumeurs concernant les produits à venir peuvent parfois être difficiles à suivre, nous avons donc pensé faire un résumé des rumeurs en un coup d’œil pour le…

Feuille de route Apple Silicon basée sur un cycle de mise à niveau de 18 mois, rapport sur les réclamations

Lundi 20 décembre 2021 01h59 PST par Sami Fathi

Apple prévoit de mettre à jour ses puces de silicium Apple tous les 18 mois, par rapport au cycle de mise à niveau annuel de l’iPhone et de l’Apple Watch, selon un nouveau rapport du Taiwanese Commercial Times. Le rapport, qui fait largement écho aux informations précédemment publiées, indique que des sources du secteur ont indiqué un cycle de mise à niveau de 18 mois pour les puces de silicium Apple. Sur ce, le rapport affirme que…