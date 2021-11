Apple publie un nouveau rapport de transparence détaillant les demandes du gouvernement pour les suppressions de données et de l’App Store

Apple a publié son rapport de transparence semestriel, couvrant cette fois le second semestre 2020. Le nouveau rapport détaille les demandes de données des gouvernements et d’autres agences du monde entier. Apple dit avoir reçu des demandes au cours du second semestre 2020 couvrant 83 307 appareils, soit un peu moins de la moitié du nombre au cours de la même période en 2019.

Comme repéré pour la première fois par CNET, le document montre qu’Apple a fourni des données dans 77% de ces demandes, contre 80% au cours de la même période en 2019. Le rapport de CNET note que la baisse drastique des demandes est particulièrement intéressante car ce rapport d’Apple couvre la même période de l’élection présidentielle américaine de 2020 :

Les données d’Apple indiquaient une baisse surprenante des demandes de données gouvernementales malgré le spectacle fixant de l’élection présidentielle américaine de 2020. Quatre ans plus tôt, des pirates informatiques ont réussi à diffuser des e-mails volés et d’autres contenus embarrassants sur Internet, engendrant des théories du complot qui persistent à ce jour. Lors des élections de 2020, les sociétés de médias sociaux, dont Facebook, Twitter et YouTube, ont déclaré qu’elles avaient intensifié leurs efforts pour réduire la désinformation et la diffusion de matériel potentiellement piraté.

En termes de pays spécifiques, l’Allemagne a fait le plus de demandes de données d’appareils, envoyant des demandes de données à partir de 16 819 appareils, contre 19 633 au second semestre 2019. Le gouvernement chinois a demandé des données sur 11 372 appareils, une augmentation importante par rapport aux 851 demandes en l’année précédente.

Quant aux États-Unis :

Apple a déclaré que les demandes liées à la sécurité nationale formulées par les États-Unis en vertu de la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) visaient jusqu’à 24 499 comptes, qui pourraient inclure des photos, des e-mails, des contacts, des calendriers ou des sauvegardes d’appareils. Apple a déclaré avoir reçu jusqu’à 499 lettres de sécurité nationale du FBI pour des informations sur les abonnés, ciblant jusqu’à 999 comptes. Apple a déclaré qu’il ne produisait pas d’informations sur les transactions ni de journaux de connexion dans ces cas.

Enfin, pour l’App Store dans le monde, Apple rapporte avoir reçu 39 demandes de retrait pour violation de la loi couvrant 206 applications. La Chine a représenté 26 de ces demandes portant sur 90 demandes, suivie par l’Inde ayant présenté six demandes portant sur 102 demandes. Apple a supprimé les 206 applications demandées.

Vous pouvez consulter le rapport de transparence complet d’Apple couvrant les demandes du gouvernement et des partis privés ici.

