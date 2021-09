Apple publie une autre version révisée de la mise à jour du micrologiciel AirTags

in

Apple a publié aujourd’hui une deuxième version révisée du micrologiciel AirTags qui a été fournie pour la première fois aux propriétaires d'”AirTags” fin août. Le nouveau numéro de version interne est 1A291e, contre 1A291c par rapport à la révision précédente.



Il n’y a aucun mot sur ce qui est inclus dans le nouveau firmware et aucune nouvelle fonctionnalité n’a été trouvée après la première version, donc il se concentre probablement sur les corrections de bogues et d’autres améliorations sous le capot.

Apple ne propose pas d’option pour forcer une mise à jour AirTag, car c’est quelque chose qui se fait en direct via un iPhone connecté. Pour vous assurer que la mise à jour se produit, vous pouvez placer votre AirTag à portée de votre ‌‌‌iPhone‌‌‌, mais vous devez attendre que le firmware soit déployé sur votre appareil.

Pour les versions du micrologiciel AirTag, Apple semble avoir un système qui limite le nombre de personnes qui voient la mise à jour à chaque déploiement pour mesurer le déploiement du logiciel. La mise à jour du micrologiciel d’aujourd’hui passe à un niveau de déploiement de 25 %, contre 10 % avec la version précédente du micrologiciel.

Vous pouvez vérifier la version actuelle du micrologiciel AirTag à l’aide de l’application Find My, avec des instructions disponibles dans notre guide.

Meilleures histoires

Apple publie une version révisée de la dernière mise à jour du micrologiciel AirTags

Apple a publié aujourd’hui une version révisée du micrologiciel AirTags qui a été fourni pour la première fois aux propriétaires d’AirTags la semaine dernière. Le nouveau numéro de build interne est 1A291c, contre 1A291a. Nous ne savons pas ce qui est inclus dans le nouveau firmware et aucune nouvelle fonctionnalité n’a été trouvée après la première version, il se concentre donc probablement sur les corrections de bogues et d’autres améliorations sous le capot. Il n’y a aucun moyen de forcer un AirTag…

Apple lance un nouveau micrologiciel pour les AirTags

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour du micrologiciel conçue pour les traqueurs d’articles AirTag. Le firmware actualisé a un numéro de version de 1.0.291 et un numéro de build de 1A291a, contre 1A287b. On ne sait pas quelles nouvelles fonctionnalités le micrologiciel pourrait ajouter, mais le micrologiciel publié en juin a ajouté des améliorations anti-harcèlement. Il n’y a aucun moyen de forcer une mise à jour AirTag, car c’est quelque chose qui est fait…

Apple publie une mise à jour révisée du micrologiciel AirTag

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle version du micrologiciel 1.0.276 conçu pour les AirTags, qui est une révision de la mise à jour disponible en juin. Le nouveau firmware AirTags 1.0.276 a un numéro de build de 1A287b, tandis que l’ancien firmware avait un numéro de build de 1A276d. Le firmware 1.0.276 sorti en juin a ajouté des améliorations de sécurité anti-harcèlement, et cette nouvelle version ne fait probablement qu’affiner…

Apple publie un micrologiciel mis à jour pour la nouvelle télécommande Siri

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour du micrologiciel pour la télécommande Siri conçue pour les nouveaux modèles Apple TV 4K et Apple TV HD. Le nouveau firmware a un numéro de version interne de 9M6772, tandis que la version précédente du firmware était 9M6336. Notez qu’il ne s’agit pas de la version du micrologiciel que vous voyez dans les paramètres Apple TV Remote. Il n’y a pas de mot sur les nouveautés de la mise à jour de la télécommande Apple TV, mais il est probable que…

La police découvre une utilisation inattendue des AirTags d’Apple

L’utilité des traqueurs d’articles AirTag d’Apple a commencé à être vue par les forces de l’ordre lors de la localisation de biens volés, selon des rapports récents. Tel que rapporté par GadgetLite, un utilisateur d’AirTag à Boston a pu récupérer ses biens volés avec l’aide de la police et du petit dispositif de suivi d’Apple. Plus tôt ce mois-ci, l’utilisateur a découvert que son vélo avait été volé. Heureusement, il…

Apple améliore les mesures anti-harcèlement AirTags avec l’application Android et des intervalles de son plus courts

Apple améliore la sécurité des AirTags pour empêcher le harcèlement à l’aide des appareils Bluetooth, a déclaré Apple à CNET aujourd’hui. Apple envoie déjà des mises à jour en direct aux AirTags qui réduiront le temps avant qu’un AirTag inconnu ne vous avertisse s’il est en votre possession. À l’heure actuelle, les AirTags émettent un son après trois jours d’absence de leur propriétaire. Après la mise à jour, les AirTags…

Les mesures anti-harcèlement d’AirTag “ne sont tout simplement pas suffisantes”, selon un rapport du Washington Post

Les protections qu’Apple a intégrées aux AirTags pour les empêcher d’être utilisées pour suivre quelqu’un “ne sont tout simplement pas suffisantes”, a déclaré aujourd’hui Geoffrey Fowler du Washington Post dans un rapport enquêtant sur la manière dont les AirTags peuvent être utilisés pour le harcèlement criminel. Fowler s’est planté un AirTag et s’est associé à un collègue pour faire semblant d’être traqué, et il est arrivé à la conclusion que les AirTags sont un “nouveau moyen …

AirTag Hermès actuellement indisponible chez Apple

Comme indiqué par ., AirTag Hermès n’est actuellement pas disponible à l’achat auprès d’Apple ou directement sur le site Web d’Hermès. La raison de l’indisponibilité reste inconnue. La ligne AirTags Hermès d’Apple propose trois styles distincts, un AirTag avec un porte-clés Hermès, un bijou de sac et une étiquette de bagage. Tous les styles comportent l’AirTag standard avec une plaque arrière amovible mais gravée de…

Pratique avec les nouveaux AirTags d’Apple

Après des années d’attente pour les débuts des AirTags, le jour du lancement est enfin arrivé et les AirTags sont maintenant entre les mains des clients. Nous avons reçu nos AirTags par la poste aujourd’hui et avons pensé partager un aperçu pratique de ceux qui attendent toujours leurs commandes ou qui se demandent si les AirTags pourraient être utiles. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Comme vous le savez probablement déjà, les AirTags…

Apple Executive affirme que les AirTags sont conçus pour suivre les articles, pas les enfants ou les animaux domestiques

Suite à l’annonce des AirTags cette semaine, Kaiann Drance, vice-président du marketing mondial des produits iPhone d’Apple, et Ron Huang, directeur principal de la détection et de la connectivité d’Apple, ont discuté avec Fast Company du tracker de type Tile, de sa conception et de sa confidentialité. Parlant de la conception d’AirTag, Drance a déclaré qu’Apple souhaitait créer un design simple mais unique pour le tracker, en gardant à l’esprit …