Apple publie une version révisée de macOS Monterey RC

Plus tôt cette semaine, Apple a publié macOS Monterey RC (version 12.0.1) pour les développeurs et les utilisateurs bêta publics. Avec moins de 4 jours avant la sortie officielle de macOS Monterey, la société a maintenant publié une version révisée de macOS 12.0.1 RC.

Alors que le numéro de build précédent de macOS Monterey RC est 21A558, le numéro de build d’aujourd’hui est 21A559. Cela suggère qu’Apple a apporté quelques modifications mineures au système d’exploitation, probablement pour corriger un bug de dernière minute.

Pour une raison inconnue, macOS Monterey RC (Release Candidate) est la version 12.0.1 et non 12.0. La raison en est peut-être que la version 12.0 sera préinstallée sur le nouveau MacBook Pro, et Apple travaille déjà sur un correctif qui sera disponible pour tous les utilisateurs la semaine prochaine.

macOS Monterey partage la plupart des fonctionnalités déjà introduites avec iOS 15 et iPadOS 15, notamment le mode Focus pour les notifications, le mode Portrait dans FaceTime, Live Text, iCloud+, SharePlay, Safari repensé, etc. Les autres nouvelles fonctionnalités incluent l’application Raccourcis pour la première fois sur macOS, AirPlay vers Mac, la dictée sur l’appareil et les utilisateurs de Spatial Audio pour AirPods.

Pour obtenir la mise à jour sur un Mac exécutant actuellement la version bêta de macOS Monterey, accédez au menu Mise à jour du logiciel dans l’application Préférences Système. Vous pouvez également télécharger macOS Monterey depuis le site Web des développeurs d’Apple, notre site Web bêta public si vous n’exécutez pas encore la version bêta (guide complet ici).

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :