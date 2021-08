Apple publie une version révisée de sa mise à jour du firmware d’une semaine pour AirTag

in

AirTag reçoit des mises à jour du firmware deux semaines de suite.

Repéré par MacRumors, Apple a publié une version révisée de la mise à jour du micrologiciel AirTag initialement publiée la semaine dernière.

Apple a publié aujourd’hui une version révisée du micrologiciel AirTags qui a été fourni pour la première fois aux propriétaires d’AirTags la semaine dernière. Le nouveau numéro de build interne est 1A291c, contre 1A291a.

On ne sait actuellement pas pourquoi Apple a ajusté la mise à jour du firmware publiée précédemment et nous ne le saurons probablement jamais. Apple ne fournit pas de notes de version pour les versions de firmware, il n’y a donc aucun moyen de dire ce qui est nouveau avec la mise à jour comme nous le pouvons avec les versions de logiciel. Il est sûr de dire que les mises à jour contiennent les corrections de bugs et les améliorations de performances habituelles.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Il n’y a aucun moyen de lancer manuellement une mise à jour du micrologiciel pour AirTag, mais le garder près de votre iPhone devrait démarrer la mise à jour en arrière-plan à un moment donné.

Si vous souhaitez vérifier si votre AirTag exécute la dernière version du micrologiciel, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous :

Ouvrez l’application Find My Tapez sur l’onglet Items Choisissez un AirTag Tapez sur le nom de l’AirTag

Si vous souhaitez faire passer votre expérience AirTag au niveau supérieur, consultez notre liste des meilleurs accessoires pour AirTags 2021.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.