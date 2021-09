Apple publie watchOS 7.6.2 avec une importante mise à jour de sécurité

Un jour avant l’événement “California Streaming”, Apple lance watchOS 7.6.2 pour tous les utilisateurs. Cette mise à jour apporte une mise à jour de sécurité importante.

La version actuelle de watchOS 7.6.2 est 18U80 et dans ses notes de version, Apple explique pourquoi il met à jour le système d’exploitation Apple Watch avant watchOS 8 :

CoreGraphics Disponible pour : Apple Watch Series 3 et versions ultérieures Impact : le traitement d’un PDF construit de manière malveillante peut entraîner l’exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité. Description : un débordement d’entier a été résolu avec une validation d’entrée améliorée.

Tel que rapporté par Apple, ce problème avec CoreGraphics a été activement exploité mais il est maintenant résolu et la mise à jour est disponible pour les propriétaires d’Apple Watch Series 3 ou version ultérieure.

Aujourd’hui également, Apple a lancé iOS 14.8 et macOS Big Sur 11.6.

Demain, la société devrait annoncer la date de sortie de watchOS 8, sa prochaine grande mise à jour concernant le système d’exploitation Apple Watch.

Avec watchOS 8, la société ajoutera ces fonctionnalités à l’Apple Watch :

Il existe une nouvelle version de l’application Breathe, désormais appelée Mindfulness ; La fréquence respiratoire est désormais mesurée pendant le suivi du sommeil ; Application de photos remaniée avec des faits saillants et des souvenirs en vedette ; Les photos peuvent désormais être partagées depuis la montre avec Messages et Mail sur watchOS 8 ; Scribble vous permet désormais d’inclure des emoji dans les messages manuscrits ; L’étagère d’applications dans iMessage comprend la recherche d’images et un accès rapide aux photos ; Find My inclut désormais des éléments (y compris les AirTags) ; La météo comprend les précipitations de l’heure suivante ; Apple Watch peut faire plusieurs minuteries pour la première fois ; Tips est désormais disponible sur l’Apple Watch ; La musique peut être partagée depuis Apple Watch via Messages.

N’oubliez pas de mettre à jour pour watchOS 7.6.2 et suivez notre couverture complète de l’événement “California Streaming” demain.

