Apple publiera macOS Monterey en tant que mise à jour gratuite le 25 octobre ; Vérifiez les appareils Mac éligibles, les principales fonctionnalités

Le macOS Monterey sera disponible préinstallé sur le nouveau MacBook Pro (2021) lancé lors de l’événement « Unleashed » de lundi.

Apple abandonnera le nouveau système d’exploitation macOS Monterey le 25 octobre, a annoncé le géant de la technologie.

La société basée à Cupertino a présenté le nouveau système d’exploitation, conçu pour succéder au macOS Big Sur de l’année dernière, lors de la WWDC 2021 en juin. Le macOS Monterey 12 propose une pléthore de changements pour une expérience utilisateur fluide lors de l’utilisation de plusieurs appareils.

Le système proposera les options Focus et SharePlay disponibles sur iPadOS 15 et iOS 15. La mise à jour introduira également AirPlay et Universal Control sur Mac et renforcera la continuité pour une expérience utilisateur plus unifiée sur les appareils Apple.

Contrairement aux mises à niveau au niveau de l’interface de macOS Big Sur, macOS Monterey améliorera l’expérience utilisateur avec des changements en coulisse. Le contrôle universel permettra aux utilisateurs d’effectuer plusieurs tâches entre un iPad et un Mac en utilisant un seul clavier et une seule souris.

L’option AirPlay permettra aux utilisateurs de lire et de partager du contenu sans fil d’iPhone ou d’iPad vers Mac. La mise à jour permettra au système audio de Mac d’être utilisé comme haut-parleur AirPlay.

Le nouveau macOS est également livré avec des raccourcis, lancés l’année dernière sur iOS 14 et iPadOS 14, pour aider à automatiser les tâches.

La mise à jour comportera également un nouveau navigateur Safari avec un nouveau design d’onglet. Les mises à jour du navigateur incluront des groupes d’onglets pour enregistrer plusieurs onglets sous un seul titre. De plus, Apple a également actualisé FaceTime avec la prise en charge de l’audio spatial et d’une vue en grille.

Les utilisateurs disposant d’un abonnement iCloud auront accès aux fonctionnalités iCloud+ telles que iCloud Private Relay et Masquer mon e-mail. La mise à jour prendra également en charge l’audio spatial sur les AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max.

Le macOS Monterey pour MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini et iMac exécutant actuellement macOS Big Sur atteindra automatiquement les appareils éligibles lors de sa sortie. Cependant, les utilisateurs peuvent également effectuer des vérifications manuelles de la mise à jour à partir de la fenêtre Mise à jour logicielle sous Préférences Système.

Le macOS Monterey sera disponible préinstallé sur le nouveau MacBook Pro (2021) lancé lors de l’événement « Unleashed » de lundi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.