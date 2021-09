Apple rachète le service de streaming de musique classique Primephonic

Apple a acquis le célèbre service de streaming de musique classique Primephonic.

Apple Music lancera l’année prochaine une application dédiée à la musique classique combinant l’interface utilisateur classique de Primephonic avec davantage de fonctionnalités supplémentaires.

Une expérience de musique classique considérablement améliorée

Les abonnés Apple Music bénéficieront d’une expérience de musique classique considérablement améliorée, à commencer par les listes de lecture Primephonic et le contenu audio exclusif. Au cours des mois suivants, les fans d’Apple Music Classical bénéficieront d’une expérience dédiée avec les meilleures fonctionnalités de Primephonic, notamment de meilleures capacités de navigation et de recherche par compositeur et par répertoire, des affichages détaillés des métadonnées de la musique classique, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et avantages.

Oliver Schusser, vice-président d’Apple pour Apple Music et Beats, a déclaré : « Nous aimons et avons un profond respect pour la musique classique, et Primephonic est devenu un favori des amateurs de musique classique. Ensemble, nous apportons d’excellentes nouvelles fonctionnalités classiques à Apple Music, et dans un avenir proche, nous offrirons une expérience classique dédiée qui sera vraiment la meilleure au monde.

Un formidable développement pour l’industrie de la musique classique

Thomas Steffens, co-fondateur et PDG de Primephonic, a ajouté : « Apporter le meilleur de Primephonic aux abonnés d’Apple Music est un formidable développement pour l’industrie de la musique classique. Les artistes adorent le service Primephonic et ce que nous avons fait dans le domaine classique, et nous avons maintenant la possibilité de nous joindre à Apple pour offrir la meilleure expérience à des millions d’auditeurs. Nous pouvons diffuser la musique classique dans le grand public et connecter une nouvelle génération de musiciens à la prochaine génération de public. »

Primephonic a été lancé il y a trois ans pour créer un avenir meilleur pour la musique classique en relevant les défis et les complexités du genre à l’ère du streaming. Dans une déclaration sur leur site Web, Primephonic a expliqué: «En tant que startup exclusivement classique, nous ne pouvons pas atteindre la majorité des auditeurs classiques mondiaux, en particulier ceux qui écoutent également de nombreux autres genres musicaux. Nous avons donc conclu que pour réaliser notre mission, nous devons nous associer à un service de streaming de premier plan qui englobe tous les genres musicaux et partage également notre amour pour la musique classique. Aujourd’hui, nous sommes donc ravis de partager un grand pas en avant dans notre mission : Primephonic rejoint Apple Music !

Primephonic ne sera plus disponible pour les nouveaux abonnés et sera mis hors ligne à partir du 7 septembre 2021. Les abonnés Primephonic actuels recevront six mois d’Apple Music gratuitement.

