Apple rappelle aux développeurs de demander aux utilisateurs s’ils souhaitent être suivis dans iOS 14.5 – .

iOS 14.5 est la prochaine mise à jour majeure pour iPhone, Apple devrait publier la version finale dans un proche avenir. Jusqu’à présent, Apple a publié plusieurs versions bêta d’iOS 14.5 et la version finale semble imminente. Les iPad seront également mis à jour vers iPadOS 14.5. La nouvelle version iOS apportera quelques nouveaux changements, y compris la fonction très attendue App Tracking Transparency (ATT) qui obligera enfin les développeurs à demander la permission aux utilisateurs avant de les suivre. Apple rappelant aux développeurs d’implémenter cette fonctionnalité clé de confidentialité dans les mises à jour de leurs applications ciblant iOS 14.5 est une preuve supplémentaire que la version publique finale d’iOS 14.5 approche.

iOS 14 a fait beaucoup de bruit au cours des derniers mois, alors qu’Apple a commencé à implémenter les étiquettes de confidentialité des applications qui indiquent aux utilisateurs comment les applications iPhone les suivent. ATT obligera tous les développeurs qui souhaitent suivre leurs clients à travers les applications et les services à afficher une invite demandant une autorisation explicite pour autoriser le suivi. L’invite informera également les utilisateurs de la raison pour laquelle l’application les suit.

Les étiquettes de confidentialité des applications et ATT ne bloqueraient pas le suivi réel, mais informeraient uniquement les utilisateurs de ce qui se passe derrière le capot. Apple a été très clair sur l’objectif de ces fonctionnalités dès le début, indiquant que les développeurs pourront toujours collecter des données comme auparavant.

L'invite de transparence du suivi des applications arrive sur l'iPhone sous iOS 14.5.

Facebook a exprimé le plus fort son mécontentement à l’égard des nouvelles règles, lançant des campagnes publicitaires affirmant à tort que les actions d’Apple ruineraient Internet gratuit et blesseraient les petites entreprises. D’autres entreprises ont cherché des moyens de développer des capacités de suivi dans les applications qui pourraient contourner les nouvelles règles. Les sociétés de publicité s’inquiètent de leurs résultats. La collecte de données sur les utilisateurs les aide à diffuser des publicités personnalisées, ce qui génère plus de bénéfices. Si davantage d’utilisateurs d’iPhone choisissent de refuser le suivi, leurs bénéfices pourraient être directement affectés.

Des rapports récents ont montré qu’Apple rejette déjà les mises à jour d’applications si elles incluent des technologies permettant le suivi des utilisateurs sans demander l’autorisation. Apple fait référence à ce type de comportement dans son rappel aux développeurs.

Apple a publié la notification suivante sur son site de développeur, intitulée Préparez-vous pour AppTrackingTransparency:

Assurez-vous que vos applications sont prêtes pour iOS 14.5, iPadOS 14.5 et tvOS 14.5. Avec la prochaine version publique, toutes les applications doivent utiliser le framework AppTrackingTransparency pour demander à l’utilisateur l’autorisation de les suivre ou d’accéder à l’identifiant publicitaire de son appareil. À moins que vous ne receviez l’autorisation de l’utilisateur pour activer le suivi, la valeur de l’identifiant publicitaire de l’appareil sera entièrement composée de zéros et vous ne pourrez pas les suivre. Lorsque vous soumettez votre application pour examen, toute autre forme de suivi – par exemple, par nom ou adresse e-mail – doit être déclarée dans la section Informations de confidentialité de l’App Store de la page du produit et être effectuée uniquement si l’autorisation est accordée via AppTrackingTransparency. Vous devrez également inclure une chaîne d’objectif dans l’invite système pour expliquer pourquoi vous souhaitez suivre l’utilisateur, conformément à la directive d’examen 5.1.2 (i) de l’App Store. Ces exigences s’appliquent à toutes les applications à partir de la version publique d’iOS 14.5, iPadOS 14.5 et tvOS 14.5. Pour rappel, la collecte de données sur les appareils et l’utilisation dans le but de dériver une représentation unique d’un utilisateur, ou une empreinte digitale, continue d’être une violation du contrat de licence du programme pour développeurs Apple.

Apple devrait lancer de nouveaux produits en avril, notamment un nouvel iPad Pro avec une variante de la puce A14 Bionic, un écran mini-LED et une connectivité 5G. Il est probable qu’iOS 14.5 sera lancé à cette époque.

