Apple rappelle aux développeurs de mettre à jour leurs applications pour AppTrackingTransparency et iOS 14.5

À la suite de l’interview de Tim Cook de ce matin avec Kara Swisher qui portait sur la confidentialité, Apple a rappelé aux développeurs de mettre à jour leurs applications avec le nouveau cadre AppTrackingTransparency avant la sortie d’iOS 14.5. AppTrackingTransparency, ou ATT, est un nouvel outil qu’Apple introduit pour protéger les données des utilisateurs et empêcher les applications indésirables de vous suivre sur d’autres sites Web et applications.

Au cours de l’entrevue de Tim Cook avec Kara Swisher, il a noté que ATT est «dans plusieurs semaines». En d’autres termes, les développeurs ont encore un peu de temps pour terminer et soumettre de nouvelles versions de leurs applications qui intègrent ATT. La dernière mise à jour d’Apple sur le site Web des développeurs et dans l’application pour développeurs note: « À moins que vous ne receviez l’autorisation de l’utilisateur pour activer le suivi, la valeur de l’identifiant publicitaire de l’appareil sera entièrement zéros et vous ne pourrez pas les suivre. »

Apple exigera des développeurs qu’ils déclarent toute autre forme de suivi qu’une application inclut lorsque l’application est resoumise. D’autres types de suivi doivent également être liés à ATT et être activés uniquement lorsqu’un utilisateur active le suivi de votre application. Les développeurs doivent inclure une «chaîne d’objectif» qui apparaîtra dans l’invite système standard qui explique aux utilisateurs pourquoi vous souhaitez les suivre. Apple a réitéré que la collecte de données sur l’appareil et l’utilisation qui crée une identité pour l’utilisateur est une violation du contrat de licence du programme pour les développeurs.

Toutes ces choses sont nécessaires pour toutes les applications à partir de la sortie d’iOS 14.5, iPadOS 14.5 et tvOS 14.5. On ne sait pas quand iOS 14.5 tombera réellement pour tout le monde. Il est en version bêta depuis assez longtemps maintenant, et beaucoup de gens spéculent sur la date de sortie de la mise à jour. Il est très possible que iOS 14.5 et iPadOS 14.5 soient liés à un nouveau matériel qui n’a pas encore été révélé.

En attendant, les développeurs devraient travailler sur des mises à jour de leurs applications pour les maintenir conformes lors de la sortie d’iOS 14.5.

