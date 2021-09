Apple rappelle aux développeurs de mettre à jour leurs applications pour l’écran du nouvel iPad mini

Après le lancement officiel de l’iPad mini 6 vendredi dernier, Apple rappelle aujourd’hui aux développeurs de préparer leurs applications pour l’écran Liquid Retina de 8,3 pouces du nouvel iPad mini. En raison de la nouvelle taille et de la nouvelle résolution, certaines applications peuvent ne pas s’exécuter en plein écran tant qu’elles n’ont pas été mises à jour.

Selon un article publié sur le site Web d’Apple Developer, la plupart des applications avec mise en page automatique activée devraient fonctionner correctement avec le nouvel écran iPad mini 6. Cependant, d’autres applications nécessitent que le développeur les recompile avec Xcode 13 pour les rendre entièrement compatibles avec l’iPad mini 6.

Comme déjà remarqué par certains utilisateurs, les applications non mises à jour sont affichées avec des barres noires en haut et en bas, car l’écran du nouvel iPad mini est plus grand et plus large que le modèle précédent.

Le nouvel iPad mini présente une nouvelle résolution d’écran et un nouveau format d’image avec un écran Liquid Retina de 8,3 pouces bord à bord, permettant des expériences d’application et de jeu encore plus immersives. Si vous suivez les meilleures pratiques avec la mise en page automatique et les classes de taille, l’interface de votre application s’adaptera dynamiquement aux nouvelles dimensions. Cependant, si vous avez ajouté UIRequiresFullScreen=YES à Info.plist de votre application afin de garder votre application en plein écran pendant le multitâche, vous devrez recompiler avec Xcode 13 et le SDK pour iPadOS 15 pour profiter de la taille plein écran . Testez et soumettez votre application mise à jour dans App Store Connect dès aujourd’hui.

Bien que cela ne soit pas mentionné par la société, certaines applications peuvent également nécessiter une mise à jour pour fonctionner correctement avec les nouveaux modèles d’iPhone 13. Les développeurs peuvent en savoir plus sur la mise à jour de leurs applications pour prendre en charge les nouveaux appareils sur le site Web des développeurs Apple.

