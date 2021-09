Apple rappelle aux développeurs les modifications apportées au système de paiement des abonnements en Inde

Apple a informé aujourd’hui les développeurs d’un changement qui aura un impact sur les applications avec des abonnements renouvelables ou d’autres transactions récurrentes en Inde. En raison d’une nouvelle directive de la Reserve Bank of India, certaines transactions in-app effectuées avec des cartes de crédit et de débit peuvent être refusées par les banques ou les émetteurs de cartes.

Comme expliqué par la société, cette nouvelle directive oblige les banques et institutions financières locales à exiger l’approbation du client pour tout achat entraînant des transactions récurrentes, telles que les abonnements renouvelables.

Les banques devront obtenir l’approbation de l’utilisateur via un « facteurs supplémentaires d’authentification (AFA) » afin de terminer la transaction, sinon elle sera refusée. Malheureusement, cela signifie également que les utilisateurs en Inde peuvent rencontrer des problèmes lorsqu’ils tentent de s’abonner à des applications à l’aide du système d’abonnement auto-renouvelable de l’App Store.

À partir d’octobre 2021, les exigences réglementaires en Inde s’appliqueront au traitement des transactions récurrentes. La Reserve Bank of India a publié une directive qui affectera les achats en Inde initiés via des cartes de crédit et des cartes de débit pour les abonnements auto-renouvelables.

Cette directive oblige les banques, les institutions financières et les passerelles à obtenir l’approbation de l’utilisateur en effectuant des notifications de transaction, des mandats électroniques et des facteurs d’authentification supplémentaires (AFA) avant que la transaction puisse être effectuée. En conséquence, certaines transactions qui ne répondent pas à ces exigences seront refusées par les banques ou les émetteurs de cartes. Pour plus d’informations et de mises à jour, consultez le site Web de la Reserve Bank of India.