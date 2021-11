Apple rappellera ses employés au bureau à partir du 1er février dans le cadre d’un nouveau plan de travail hybride : rapport

En résumé, le PDG a déclaré que la pandémie avait beaucoup appris à tout le monde sur le travail flexible, mais rappelait également la valeur irremplaçable de la collaboration en personne.

Apple, basé aux États-Unis, est prêt à rappeler au bureau ses employés, qui travaillent à domicile depuis 18 mois. Selon un nouveau rapport, le PDG d’Apple, Tim Cook, a écrit un e-mail aux employés d’Apple dans lequel il a mentionné que le modèle de travail hybride entrerait en vigueur à partir de février de l’année prochaine. Auparavant, le géant américain avait demandé à ses employés de se présenter de nouveau au bureau à partir de septembre de cette année même mais avait par la suite reporté le plan compte tenu de la trajectoire croissante des cas de coronavirus aux États-Unis. Alors que les employés d’Apple travaillant à domicile craignent de retourner au bureau, Cook a maintenu que le plan était de ne venir au bureau initialement qu’un ou deux jours par semaine, initialement pendant quatre semaines.

Cook a écrit dans l’e-mail (via The Information) que le nouveau modèle de travail hybride sera mis en œuvre dans autant d’endroits que possible dans le monde. Le PDG a déclaré que la société visait la date limite du 1er février 2022 et avait l’intention de mettre en œuvre le modèle de travail hybride de manière progressive. Selon le plan détaillé dans son courrier électronique, les employés seront invités à se présenter au bureau uniquement pendant un ou deux jours sur sept jours pour une période de quatre semaines.

Exhortant les employés de l’entreprise à se faire vacciner correctement s’ils ont accès aux vaccins, Cook a maintenu que l’entreprise n’hésitera pas à prendre en compte les conditions locales des différents endroits avant de mettre en œuvre ses plans. Cook a déclaré qu’il comprenait la situation dynamique due à la pandémie et que la société serait prête à ajuster son calendrier, son approche et ses protocoles en fonction de l’évolution des circonstances. En résumé, le PDG a déclaré que la pandémie avait beaucoup appris à tout le monde sur le travail flexible, mais rappelait également la valeur irremplaçable de la collaboration en personne.

