Apple rapporte que les grosses motos peuvent endommager les iPhones

14/09/2021 à 09:58 CEST

SPORT.es

Les propriétaires d’iPhone doivent se méfier des vibrations des motos puissantes car elles peuvent endommager les systèmes de caméras. Le géant de la technologie a publié un avertissement selon lequel les iPhones ne devraient pas être connectés à des motos puissantes, dans un document de support repéré par MacRumors.

Le communiqué rapportait que les vibrations du moteur peuvent endommager la stabilisation optique de l’image des téléphones ou des systèmes de mise au point automatique en boucle fermée. Les propriétaires de scooters et de cyclomoteurs doivent également utiliser des « supports d’amortissement des vibrations ».

Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs ont déclaré que leurs téléphones avaient été endommagés après avoir été connectés à une moto. Et Apple affirme que plusieurs modèles d’iPhone sont susceptibles d’être endommagés. Les systèmes concernés sont conçus pour améliorer la qualité de l’image en luttant contre les mouvements, les vibrations et les effets de la gravité.

Les moteurs de moto de grande puissance ou de grand volume génèrent “des vibrations intenses et de forte amplitude”, indique la page d’assistance, qui peuvent être transmises à travers le cadre et le guidon. « Exposition directe à des vibrations de haute amplitude dans certaines plages de fréquences peut dégrader les performances de ces systèmes et conduire à une qualité d’image réduite pour les photos et vidéos”.