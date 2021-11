Apple recherche des modèles d’iPhone et d’Apple Watch tout en verre

Apple a poursuivi ses recherches sur les appareils dotés de boîtiers entièrement en verre, selon un nouveau dépôt de brevet.



Le brevet, d’abord repéré par Patently Apple, est intitulé « Appareil électronique avec boîtier en verre » et a été accordé à Apple par le Bureau américain des brevets et des marques plus tôt dans la journée. La recherche se concentre sur les appareils électroniques avec des boîtiers en verre à six côtés et des boîtiers en verre qui s’étendent tout autour d’un appareil.



Pour les appareils tels que l’iPhone, le brevet d’Apple couvre la façon dont les écrans tactiles sont enfermés « dans le volume intérieur et positionnés à côté d’au moins une partie de chacun des six côtés du boîtier en verre à six côtés ». Ces écrans sont flexibles pour s’adapter aux courbes internes du boîtier et peuvent fournir des zones de saisie tactile supplémentaires.



Le brevet explique comment le verre peut être incurvé, effilé et superposé pour créer un boîtier tout en verre, comportant des logements pour des composants tels que des haut-parleurs et des microphones. Apple suggère également que certaines des surfaces de verre peuvent présenter des textures différentes pour les différencier des régions d’entrée voisines.

Apple a décrit diverses implémentations pour permettre l’accès aux composants internes de l’appareil, vraisemblablement pour la fabrication et les réparations, par exemple en supprimant une fenêtre ou ce qu’Apple appelle une section « cap ». Cela permettrait de faire glisser les composants internes d’une manière similaire à la dernière télécommande Siri d’Apple TV.



Le dossier montre également comment le logiciel de l’appareil pourrait s’intégrer à une conception tout en verre pour s’adapter dynamiquement en fonction de la façon dont l’utilisateur tient et oriente l’appareil, telles que des informations supplémentaires affichées sur les bords extérieurs et les éléments d’interface utilisateur qui se déplacent vers la surface en cours interagi avec.



Au-delà de l’iPhone‌, qui semble être l’objet principal du brevet, le dépôt montre également comment d’autres appareils, tels que l’Apple Watch, un Mac Pro cylindrique et une tour ‌Mac Pro‌, pourraient comporter des boîtiers tout en verre et utiliser leur intérieur superficies.



Les appareils avec des boîtiers tout en verre ont longtemps été idéalisés par certains, y compris l’ancien designer Apple Sir Jony Ive, comme la conclusion naturelle du design Apple. Les dépôts de brevets d’Apple ne démontrent pas les plans immédiats de l’entreprise, mais ils montrent certains des domaines spécifiques de recherche et développement de l’entreprise.

L’Apple Watch Series 7 est dotée d’un tout nouveau cristal avant plus épais. Combiné à des écrans de plus grande taille, le bord incurvé réfractif du verre de l’Apple Watch donne l’impression que l’écran rencontre presque le boîtier, ce qui peut être une petite itération vers le type de conception envisagé dans ce dossier.