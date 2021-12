Apple récompense les ingénieurs jusqu’à 180 000 $ de bonus pour les empêcher de passer à Meta

En novembre, Facebook a officiellement changé son nom en Meta afin de mieux séparer la plate-forme de médias sociaux titulaire des autres projets technologiques de l’entreprise. Le PDG de Meta, Mark Zuckerburg, a déclaré que la société se concentrerait sur le métaverse et la connexion des personnes, d’où son nom. À cette époque, il a également été révélé que Reality Labs, qui gère les projets VR/AR de l’entreprise, se sépare pour devenir une entité plus distincte. En tant que tel, Meta s’est efforcé d’acquérir de nouveaux talents et a même embauché des employés d’Apple des divisions de réalité augmentée, d’intelligence artificielle, de logiciels et d’ingénierie matérielle. Il convient de noter qu’Apple a fait de même avec les employés de Meta.

Selon Bloomberg, Meta a embauché une centaine d’ingénieurs d’Apple au cours des derniers mois. Dans une incitation surprise pour empêcher les ingénieurs de partir, Apple a récemment récompensé des bonus de 50 000 $ à 180 000 $ à ses plus performants.

Les paiements ne font pas partie des programmes de rémunération normaux d’Apple, qui comprennent un salaire de base, des actions et un bonus en espèces. Apple accorde parfois des primes en espèces supplémentaires aux employés, mais la taille des dernières attributions d’actions était atypique et étonnamment chronométrée, ont déclaré les gens. Ils ont été remis à environ 10 à 20 % des ingénieurs des divisions concernées.

C’est un gros problème et plutôt inhabituel pour le géant de la technologie car ce n’est pas quelque chose qu’Apple a vraiment fait dans le passé. Mais tout le monde n’est pas reparti heureux. En fait, certains ingénieurs qui n’ont pas reçu de bonus sont plutôt mécontents de ne pas être inclus.

Une rivalité concurrentielle entre Meta et Apple continuera probablement de croître au cours des mois et des années à venir alors que les deux sociétés se battent pour le leadership du marché dans des domaines tels que les montres intelligentes, la réalité augmentée/réalité virtuelle et d’autres technologies.