Apple reconstruisant Apple Music en tant qu’application native avec macOS 12.2

Apple a publié jeudi la première version bêta de macOS Monterey 12.2 quelques jours seulement après la sortie de macOS 12.1 pour tous les utilisateurs. Bien que la société n’ait fourni aucune note de version pour la mise à jour d’aujourd’hui, il semble qu’Apple reconstruise enfin l’application Apple Music en tant qu’application macOS native complète.

En 2019, lorsqu’Apple a introduit macOS Catalina, le célèbre iTunes a été remplacé par l’application Musique pour mieux refléter la stratégie de l’entreprise sur iOS et tvOS. Cependant, bien que sous un nouveau nom, l’application Musique sur macOS a conservé le backend iTunes, qui était essentiellement un ensemble de contenu Web chargé dans une application.

Bien que cela fonctionne pour la plupart des utilisateurs, le contenu Web dans les applications rend l’expérience moins fluide. Heureusement, Apple change enfin cela avec macOS Monterey 12.2 bêta, qui inclut de gros changements dans le backend de l’application Musique.

Comme indiqué pour la première fois par Luming Yin sur Twitter, Apple Music dans macOS 12.2 beta utilise désormais AppKit, qui est le cadre d’interface natif de macOS. . a pu confirmer sur la base du code macOS que l’application Musique utilise désormais JET, une technologie créée par Apple pour transformer le contenu Web en applications natives.

Certaines parties de l’application Musique étaient déjà natives, comme la bibliothèque musicale. Mais maintenant, les utilisateurs de Mac remarqueront que la recherche de nouvelles chansons dans Apple Music est beaucoup plus rapide car les pages de résultats sont affichées avec une interface native au lieu d’une page Web. Le défilement entre les éléments est également devenu plus fluide avec l’application bêta, et les gestes du trackpad sont désormais plus réactifs.

En comparant les deux applications côte à côte, l’application bêta Music peut sembler plus simple avec certains effets d’interface manquants – c’est probablement parce qu’Apple est en train de tout reconstruire et il faudra un certain temps avant que la version native récupère tous ces effets visuels.

Yin a mentionné que l’application Apple TV a également été reconstruite avec un backend natif. Bien que cela soit effectivement vrai, . a découvert qu’Apple avait déjà mis à jour l’application TV avec la technologie JET dans macOS Monterey 12.1, qui est disponible pour tout le monde. Bien entendu, d’autres améliorations sont attendues pour les deux applications dans les prochaines versions bêta de macOS 12.2.

Sur une note connexe, le code macOS Monterey suggère qu’Apple travaille toujours sur Universal Control, mais la fonctionnalité reste indisponible pour les utilisateurs. La société a officiellement retardé la sortie d’Universal Control jusqu’au printemps 2021.

