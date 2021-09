Apple recrute deux ingénieurs Mercedes, probablement pour l’équipe Apple Car

in

Les rumeurs d’Apple Car se sont vraiment intensifiées cette année avec une variété de prédictions indiquant que la production pourrait commencer dès 2024 pour un véhicule réel. Et alors qu’Apple s’efforçait d’entrer dans une toute nouvelle industrie, la société a embauché deux autres ingénieurs chevronnés, cette fois de Mercedes.

Repéré par MacRumors, le grand ajout à ce qui est probablement l’équipe Apple Car – nom de code Project Titan – est le Dr Anton Uselmann. Il vient de commencer en tant qu’ingénieur de conception de produits avec le groupe des projets spéciaux d’Apple en septembre 2021 selon son profil LinkedIn.

Uselmann, titulaire d’un doctorat en mécatronique, était auparavant ingénieur en développement de systèmes de direction pour Mercedes-AMG de janvier 2018 au mois dernier. Et avant cela, il a passé près de six ans à travailler sur les systèmes de direction chez Porsche.

Pendant son séjour chez Mercedes, Uselmann a déclaré qu’il était “responsable d’une grande partie de la chaîne de développement des systèmes de direction dans plusieurs séries Mercedes-AMG”. Les véhicules AMG du constructeur automobile sont ses modèles hautes performances. Une partie de son travail consistait également à préparer les systèmes de direction pour une « sortie de production de masse ».

MacRumors a également appris l’existence d’un deuxième ancien ingénieur Mercedes anonyme qui a également récemment rejoint Apple.

Nous avons vu un large éventail de rumeurs concernant les dates de sortie potentielles (2024-2028) et les partenaires avec lesquels Apple pourrait travailler pour gérer la production. La dernière comprend des discussions avec Toyota et d’autres fournisseurs japonais et asiatiques.

