Apple recrute un cardiologue avec une expérience en développement de produits cliniques pour son équipe Santé

La santé est l’un des principaux domaines dans lesquels Apple a investi ces dernières années suite à la croissance de l’Apple Watch et de services comme Apple Fitness +. Aujourd’hui, la société embauche un cardiologue spécialisé dans le développement de produits cliniques pour pousser encore plus loin ses caractéristiques de santé.

Comme l’a noté MyHealthyApple, l’entreprise a partagé l’offre d’emploi plus tôt dans la journée sur LinkedIn, et selon le réseau social, sept candidats ont déjà postulé pour le poste. La description de poste indique clairement que l’entreprise souhaite qu’un cardiologue travaille à la création de technologies axées sur la santé.

En tant que spécialiste clinique, vous jouez un rôle essentiel en travaillant avec les équipes d’ingénierie et de conception sur le développement de produits cliniques. Vos principales responsabilités consistent à aider à définir les définitions et les spécifications des fonctionnalités cliniques afin de créer des fonctionnalités de produit innovantes visant à avoir un impact sur la santé cardiaque. Pour les fonctionnalités réglementées, vous jouez un rôle clé dans la conception des études cliniques et le développement de protocoles pour les soumissions réglementaires.