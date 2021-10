Apple recrute un “ingénieur de test radar” pour rejoindre son équipe “systèmes autonomes” au milieu des rumeurs d’Apple Car

Apple a publié une nouvelle offre d’emploi au cours du week-end visant à renforcer ses efforts en matière de véhicules électriques autonomes. Le travail sur Apple Car a récemment rencontré des défis, la société ayant perdu son vice-président du projet Titan, Doug Field. Cependant, le travail se poursuit alors qu’Apple recherche un ingénieur de test radar.

Après que Ford ait débauché Doug Field, vice-président des véhicules électriques autonomes d’Apple, Kevin Lynch, vice-président de la technologie chez Apple, est intervenu pour diriger le projet Titan en septembre.

Même avec de gros revers, Apple semble rester engagé dans son travail de VE autonome, les dernières nouvelles étant une offre d’emploi d’ingénieur de test radar.

Apple SPG est à la recherche d’un ingénieur de test radar pour rejoindre notre équipe de capteurs, qui développe de nouvelles technologies radar à utiliser dans les systèmes autonomes.

SPG est le « Groupe de projets spéciaux » d’Apple. Voici la description complète du nouveau rôle ouvert :

Définir, documenter et exécuter des procédures et des dispositifs de test pour l’expérimentation, la vérification de la conception, la validation fonctionnelle et la fabrication Concevoir des expériences pour la caractérisation des performances du radar Traiter, analyser et examiner les données de test, les comparer avec les modèles et les exigences Développer et maintenir des pilotes de test automatisés et des logiciels de test pour interfacer et collecter les données des capteurs radar et de l’équipement de test radar Effectuer une analyse post-test des données radar, tirer des conclusions, planifier les prochaines étapes Communiquer efficacement les analyses radar, les conclusions et les recommandations lors des examens pré-test et post-test à la direction Planifier, évaluer, acheter, spécifier et gérer le développement d’équipements d’essai et d’installations d’essai pour caractériser les performances des capteurs radar • Exploiter et entretenir les installations et l’équipement d’essai, et soutenir les activités d’essai

L’offre d’emploi mentionne également qu’il est préférable pour les candidats d’avoir « une expérience dans le contrôle et l’automatisation de la robotique ».

Début septembre, le Project Titan d’Apple aurait également embauché deux anciens ingénieurs de Mercedes.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :